Dirigente do Timberwolves revela quesito em que espera evolução de Anthony Edwards

Anthony Edwards é a referência do Minnesota Timberwolves, mas, com 23 anos, está em franca evolução. Ou seja, o astro que estamos vendo em quadra ainda tem uma grande margem para melhora. Ele já liderou o seu time às finais do Oeste na última temporada. Então, o que está por vir? Em que aspectos pode crescer ainda mais? O presidente de operações da franquia, Tim Connelly, está de olho em um quesito bem específico.

“Anthony tem a habilidade natural de liderança, então a sua evolução passa por seguir se portando como um líder. Não pode ser assim só nos instantes mais importantes de partidas, mas algo natural do seu dia a dia. Tem que ser um líder pelo exemplo e, ao mesmo tempo, contagiar os seus companheiros com a sua positividade. É um atleta, afinal, otimista por natureza”, apontou o executivo, em entrevista à rede KTSP.

Pode-se dizer que Edwards ganhou lugar na primeira fila de um workshop de liderança nessa offseason. Ele teve um papel importante na seleção norte-americana durante a conquista da medalha de ouro olímpica em Paris. Assim, atuou ao lado de referências como LeBron James e Stephen Curry. Connelly não menospreza a questão técnica e tática, mas aposta que o futuro do ala-armador está no equilíbrio mental.

“Esse garoto só tem 23 anos, portanto existem vários detalhes em que vai melhorar. É claro. Anthony acabou de concluir o seu primeiro ano de sucesso nos playoffs. Teve as suas primeiras experiências com a seleção. Por isso, eu acho que só está começando a entender como são os jogos de verdade. Está em crescimento não só físico e técnico, mas psicológico também”, ressaltou o experiente dirigente.

Detalhes

A evolução de Anthony Edwards no Timberwolves pode focar questões intangíveis, mas não dá para descuidar da quadra. Se um jogador de 23 anos não apresenta algum tipo de melhora técnica entre temporadas, isso é um problema. E, diferente do que pode dá a entender Connelly, o ala-armador tem detalhes a aprimorar. Uma pessoa que sinaliza isso, aliás, é o seu ex-técnico na Universidade da Geórgia, Tom Crean.

“Eu não acho que existam lacunas graves no jogo de Anthony, a princípio. Ele precisa melhorar, talvez, em utilizar certos movimentos com mais regularidade. Não pode só infiltrar com a mão esquerda, por exemplo. Pode trabalhar na mudança de mãos mais rápida, assim como a mudança de direção. Isso vai torná-lo um infiltrador (ainda) melhor do que já é”, indicou o lendário treinador da NCAA.

Crean também aponta a defesa como quesito que pode elevar Edwards a outro patamar. Não se trata de ser um melhor defensor, mas ser consistente na marcação e forçar os erros dos oponentes. “Eu acho que Anthony também pode criar mais a partir da defesa. Criar oportunidades em transição, pois é algo em que possui muito potencial”, completou o ex-comandante universitário.

Empoderamento

Edwards sempre passou a impressão de ser um astro e liderança em potencial na NBA. Afinal, todos reconhecem o seu estilo confiante, agressivo e personalidade carismática. Mas isso basta para ser um líder no basquete? Connelly, a princípio, não acredita nisso. O executivo avalia que a liderança se nota mais no impacto do jogador no entorno do que propriamente em seu desempenho.

“Anthony está aprendendo a manipular as partidas não só com a técnico e corpo, mas a mente também. Por isso, todas as experiências recentes são bem vindas. Os maiores líderes do basquete são aqueles que empoderam os seus quatro colegas em quadra. Todos se sentem mais capazes e melhores quando estão ao lado desse atleta. Isso é o que quero ver, acima de tudo, em Anthony”, finalizou o dirigente.

