Rasheed Wallace detona Anthony Edwards

Ídolo do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards vem desagradando ex-jogadores da NBA ultimamente, como Rasheed Wallace e até Magic Johnson. Isso porque Edwards falou, recentemente, que ninguém além de Michael Jordan era habilidoso nos anos 90. Desde então, atletas daquela década passaram a atacar o cestinha de Minnesota.

Então, no último episódio do podcast The Sheed & Tyler Show, Wallace criticou até a defesa do ala-armador. Tudo por conta de comentários de Edwards sobre a década de 90.

“Neste ponto de sua carreira, Anthony Edwards não é melhor que Derrick McKey, não é melhor que Grant Hill, Scottie Pippen”, disse Rasheed Wallace. “Só estou colocando alguns nomes de posições similares. Estou falando dos dois lados da quadra e você sabe que McKey era ótimo defendendo, então quando falamos do jogo em si… Ele está melhorando, mas ainda não é esse tipo de defensor. O Timberwolves venceu o Denver Nuggets, mas não é isso ainda. Não venceu nada ainda”.

Apesar de todas as críticas, Wallace garante que respeita o jogador que Edwards está se tornando.

“Mas eu amo Anthony Edwards. Ele só precisa fazer sua tarefa de casa. Não é só os melhores momentos, mas os jogos. Ele precisa ver jogos, séries. Mas tem uma questão de orgulho, porque o jogo está mais fácil ofensivamente para os mais jovens”, disse Wallace.

No entanto, Rasheed Wallace relata que era muito mais difícil pontuar na NBA. De acordo com ele, hoje as regras facilitaram para quem está atacando.

“Antigamente? Se alguém fizesse duas cestas seguidas em cima de mim, eu me irritava muito. Na próxima vez, eu fazia falta. Então, era meio que ‘ei, deixe eu te ajudar a levantar’, porque eu ia jogar o cara no chão. Eu não ia ficar olhando ele fazer 30, 40 pontos. Eu ia fazer ele jogar nos dois lados da quadra, pois esse tipo de jogador jovem não quer fazer isso”, afirmou.

“Anthony Edwards precisa fazer o básico. É só assistir séries antigas, como Chicago Bulls x Boston Celtics nos anos 80, 90. Não veja apenas os melhores momentos, veja as séries. Se ficar vendo só melhores momentos, ele não vai entender o motivo que ocasionou uma jogada. Vá entender o jogo, mas sob todos os aspectos”, concluiu.

O início de tudo

Anthony Edwards vem crescendo a cada temporada na NBA. Então, após fazer grandes séries nos playoffs, o Timberwolves perdeu para o Dallas Mavericks na final do Oeste. Na sequência, Edwards foi para o time dos EUA nas Olimpíadas e venceu a medalha de ouro.

Em entrevistas, Edwards passou a adotar um tom mais crítico contra ex-jogadores. Ele poupou apenas Michael Jordan.

“Eles dizem que era mais difícil naquela época, mais do que é hoje, mas não acho que ninguém tinha habilidades”, afirmou Edwards. “Michael Jordan era o único quem tinha habilidades. Então, foi por isso que ao verem Kobe [Bryant], as pessoas se assustaram. Mas hoje, todo mundo tem habilidades”.

Desde então, ele vem recebendo críticas.

