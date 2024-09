Stephen Curry quer ser dono de franquia da NBA

Depois de LeBron James, agora é a vez de Stephen Curry demonstrar interesse em ser dono de uma franquia da NBA. O astro do Golden State Warriors revelou sua intenção durante o programa Squawk On The Street, da rede NBC Sports. Isso, aliás, tem se tornado uma tendência entre atletas e ex-jogadores da liga. Sobretudo com a possibilidade de uma extensão acontecer nos próximos anos.

“Acho que isso com certeza está na mesa. Para mim, é uma possibilidade bem interessante. Eu entendo um pouco de como a NBA funciona agora além das quadras, então acho que poderia fazer um bom trabalho cuidando de um time que fosse candidato a título”, afirmou.

Curry indicou que aprendeu muito com os proprietários do Warriors nos últimos anos, Joe Lacob e Peter Guber. De acordo com o armador, uma franquia organizada e bem gerida também ajuda os jogadores a se destacarem ainda mais na NBA.

“Observei muitas coisas nos últimos anos. Joe e Peter estabeleceram um padrão único de tratamento aos atletas aqui no Warriors. É um grande investimento que permite que nos sintamos em casa, cuidados. Isso facilita no desempenho, na adaptação à franquia e tudo mais. Portanto, são exemplos que gosto de ver e entender”, explicou.

Além disso, o astro chegou a afirmar que dois pontos fundamentais atraíram sua atenção para a questão de futuramente ser dono de um time.

A venda do Charlotte Hornets, que era de Michael Jordan, foi um desses pontos. Curry cresceu na cidade enquanto seu pai, Dell Curry, fazia carreira na NBA. Da mesma forma, os recentes boatos de expansão da liga também o agradaram nesse sentido.

O comissário da NBA, Adam Silver, tem indicado há algum tempo que a possibilidade de expansão se tornaria mais real quando os acordos de mídia fossem assinados. A liga fechou um contrato multimilionário mantendo-se na ESPN e inovando com a Amazon Prime nesta offseason.

Por outro lado, se vislumbra a chance de ser dono de uma franquia da NBA, Stephen Curry ainda se vê nas quadras por algum tempo.

“Acho que, apesar de tudo, tenho muitas coisas para realizar na quadra ainda. Então, estou focado nisso antes de pensar realmente em qualquer outra função na liga”, garantiu.

O armador assinou, há poucos dias, um terceiro ano em seu atual contrato, que o mantém no Warriors recebendo mais de US$177 milhões até a campanha de 2026/27. Já no final da entrevista, Curry indicou que não deixará Golden State até o fim da carreira.

“Eu espero me aposentar aqui. Eu conquistei tantas coisas com essa equipe, vivi tantas coisas, então, com certeza pretendo terminar aqui. Também quero continuar vencendo, e sei que estamos fazendo o máximo para que isso continue acontecendo”, concluiu.

