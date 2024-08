“Ainda quero títulos com o Warriors”, avisa Stephen Curry

Não haverá troca ou maior drama. Stephen Curry renovou com o Golden State Warriors e ainda segue pensando em títulos com a franquia. Algumas especulações e rumores atingiram o armador nas últimas semanas, o que incluiu a extensão de contrato ao qual era elegível e que diria muito sobre o seu futuro. No fim, renovação de US$62 milhões acertada para 2026/27, e maiores certezas quanto aos próximos anos em San Francisco.

Em entrevista para o jornalista Marcus Thompson do portal The Athletic, o camisa 30 falou sobre expectativas e pensamentos com um terceiro ano garantido na franquia. Para ele, acima de tudo, a briga é por vencer mais campeonatos.

“Acho que no fim, ainda se trata de vencer. O que quero é que todos na franquia tomem medidas necessárias para garantirem que estamos mais perto desse objetivo. Então, para mim, nada mudou. O padrão e a exigência continuam. Vamos nos dar uma chance”, afirmou.

O armador também falou sobre toda a sua história dentro da equipe. De acordo com ele, seu desejo sempre foi jogar em um único time e é isso o que ele está fazendo.

“Aprecio a posição, a jornada que tivemos juntos, a oportunidade e o apoio que várias pessoas me deram desde que cheguei aqui. Mas nada diferente do que já tenho feito há alguns anos. Eu sempre disse que queria jogar em um único time durante a minha carreira, e aqui estou eu. Portanto, é bom tirar essa questão do contrato e todos os rumores do caminho. Posso focar no que importa, que é o basquete”, ressaltou.

O novo vínculo é mais uma garantia do que qualquer coisa para a franquia. Afinal, ele tinha mais dois anos de contrato ainda válidos com a equipe até a temporada 2025/26. No entanto, o astro era elegível para ganhar mais um ano no vínculo nesta offsesason. Muitos jornalistas apontavam que a questão era importante e poderia indicar a confiança do camisa 30 no time.

Aliás, mesmo sem vencer títulos há alguns anos no Warriors, o ano extra também garante um recorde para Stephen Curry. Ele será o primeiro jogador da história dos esportes americanos a receber US$62 milhões em salários em uma única temporada.

Além da extensão com Golden State, o craque também falou sobre a vitória dos EUA nas Olimpíadas, com grande protagonismo dele nos últimos dois jogos contra Sérvia e França. Curry disputou os Jogos Olímpicos pela primeira vez, enquanto buscava uma das poucas conquistas que lhe faltava: a medalha de ouro. E o craque não escondeu o quanto gostou do que aconteceu em Paris.

“Não tinha como pensar nisso (extensão) antes, pois estava com 100% do meu foco lá na França. E acho que foi tudo perfeito. A minha família precisou fazer um grande sacrifício para que eu pudesse ir lá jogar. No fim, é um daqueles momentos que você vai se lembrar para sempre quando olhar para trás na sua vida. Foi surreal, o jeito que terminou e tudo o que aconteceu. Foi ainda melhor do que eu esperava”, concluiu.

