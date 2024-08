Warriors quer Brandin Podziemski com até dez arremessos de três por jogo

O Golden State Warriors deseja uma mudança no jogo de Brandin Podziemski em 2024/25. De acordo com Anthony Slater, do The Athletic, a franquia projeta que ele tente de oito a dez arremessos de três pontos por partida. Em contrapartida, ele teria que cortar bandejas, ganchos e outras jogadas mais próximas do garrafão.

Na última temporada, Podziemski foi o grande destaque jovem do Warriors. Em 74 partidas, ele teve médias de 9.2 pontos, 5.8 rebotes e 3.7 assistências. Além disso, foram 3.2 arremessos do perímetro com aproveitamento de 38.5%. Por outro lado, ele concentrou cinco tentativas em arremessos próximos ao garrafão. Golden State, portanto, quer uma mudança nesse estilo, em busca de priorizar os arremessos de longa distância.

O desejo passa pela manutenção do jovem para a próxima temporada. Durante a agência livre, o calouro foi alvo de rumores de troca para o Utah Jazz. No entanto, ele recebeu a garantia do GM Mike Dunleavy Jr. que ficaria por mais uma temporada. Em entrevista a Slater, ele contou que a fala do dirigente o deu confiança.

“Dunleavy me disse: ‘você não tem com o que se preocupar. Você é uma prioridade aqui. Eu apreciei isso, sendo um novato e indo para o meu segundo ano. Ouvir isso de uma franquia tão prestigiada. É gratificante. Sou valorizado aqui. Então, agradeço a todos eles”, disse Podziemski a Slater.

A possível saída de Brandin Podziemski do Warriors passou também pelo interesse do Jazz em seu jogo. Na provável saída de Lauri Markkanen, a franquia de Salt Lake City queria o jovem armador na oferta. Por outro lado, não estava interessada em outros jovens ativos de Golden State, como Moses Moody e Jonathan Kuminga. A informação foi de Shams Charania, do The Athletic.

“Warriors e Jazz discutiram uma proposta envolvendo Moses Moody, múltiplas escolhas de primeira rodada, múltiplas trocas de escolhas e múltiplas escolhas de segunda rodada. O Jazz, no entanto, pediu a maior parte do talento jovem e do capital que os Warriors possuem. O que foi um impedimento até agora para o Golden State”, informou.

Ao lado de Podziemski, o Warriors acrescentou boas peças ao elenco para 2024/25. Entre eles, os ala-armadores Buddy Hield e De’Anthony Melton, além do ala-pivô Kyle Anderson.

