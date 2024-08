Stephen Curry bate recordes em extensão com Warriors

Stephen Curry assinou uma extensão de contrato de mais um ano com o Golden State Warriors e bateu recordes com seu novo contrato. O camisa 30 agora tem vínculo com a franquia até a temporada 2026/27. Isso porque ainda possuía dois anos restantes em seu acordo. Havia algumas dúvidas sobre o astro aceitar ou não um terceiro ano, mas elas foram sanadas na última quinta-feira (29).

Então, o acordo garantiu duas marcas para o astro em níveis contratuais: uma que só pertence a ele e outra que compartilha com os amigos LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Kevin Durant, do Phoenix Suns.

O vínculo assinado nessa quinta, de acordo com Adrian Wojnarowski, do canal ESPN, lhe garante US$62,5 milhões na temporada 2026/27. Assim, Curry será o primeiro atleta da história das quatro grandes ligas esportivas dos EUA (NBA, NFL, MLB e NHL) a receber um salário de mais de US$60 milhões anuais.

Publicidade

O astro, aliás, ostenta a marca de jogador mais bem pago da NBA há alguns anos. Afinal, ele está nessa posição desde a temporada 2017/18, quando ganhou seu terceiro título na liga. As projeções atuais indicam que o reinado deve continuar pelo menos até a temporada 2026/27, quando seu vínculo com o Golden State se encerra.

O título de jogador mais bem pago da liga deve chegar, portanto, a dez anos. Isso supera a marca de Kobe Bryant por alguma margem. O ícone do Lakers liderou a NBA em salários entre 2010/11 e 2015/16, o último de sua carreira. Portanto, foram seis anos no topo do ranking.

Publicidade

Leia mais sobre o Warriors!

Um grupo de jogadores da liga devem atingir a marca dos mais de US$60 milhões anuais apenas na campanha seguinte, em 2027/28. Isso inclui: Nikola Jokic do Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, Jayson Tatum e Jaylen Brown do Boston Celtics, Anthony Davis do Los Angeles Lakers, Devin Booker do Phoenix Suns e Karl-Anthony Towns do Minnesota Timberwolves.

A marca que divide com LeBron e Durant está associada aos ganhos totais de Curry na carreira. O camisa 30 do Warriors garantiu que se tornará o terceiro jogador da história da liga a superar US$500 milhões em salários ao longo da carreira. Isso só tinha sido alcançado pelos companheiros de seleção nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Publicidade

Isso diz muito sobre os ganhos do armador nos últimos anos. É bom lembrar que a primeira extensão de contrato de Stephen Curry com o Warriors estava longe dos recordes atuais. Após seu vínculo de calouro, sofrendo com algumas dúvidas devido a lesões, Golden State lhe pagou US$44 milhões por quatro anos. Foi o que ele ganhou até 2017, quando assinou um vínculo de mais de US$200 milhões por cinco temporadas.

Por fim, Curry vai alinhar o fim de seu contrato com o de outras lendas do Warriors. Afinal, esse será o último ano do atual contrato de Steve Kerr como técnico da franquia. Além disso, a opção de jogador derradeira do atual acordo de Draymond Green também será em 2026/27.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA