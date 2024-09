Knicks adquire Karl-Anthony Towns em troca com Timberwolves

O New York Knicks adquiriu Karl-Anthony Towns, em uma troca com o Minnesota Timberwolves, na noite dessa sexta-feira (27). De acordo com o insider Shams Charania, do portal The Athletic, a negociação bombástica envolve outros três atletas. Desse modo, Julius Randle e Donte DiVincenzo estão a caminho de Minnesota. Além disso, o Timberwolves recebe uma escolha de primeira rodada do Draft de 2025 (protegida até a pick 13), que, originalmente, era do Detroit Pistons. O Charlotte Hornets, por sua vez, entra como facilitador e recebe DaQuan Jeffries.

A chegada de Towns resolve a maior carência do elenco do Knicks. Afinal, a equipe precisava de um pivô confiável. O outro jogador da posição, Mitchell Robinson, se lesiona com frequência. Além disso, o alemão Isaiah Hartenstein deixou o time, nesta offseason, para assinar com o Oklahoma City Thunder.

Primeira escolha do recrutamento de 2015, Towns disputou 573 jogos pelo Timberwolves, todos como titular. Em nove temporadas, ele obteve médias de 22,9 pontos, 10,8 rebotes e 3,2 assistências. Na última campanha, o dominicano atuou em 62 partidas e obteve 21,8 pontos, 8,3 rebotes e três assistências. Além disso, ele é o pivô com mais cestas de três pontos (975) na história da NBA.

A troca entre Knicks e Timberwolves centrada em Towns é, de certa forma, surpreendente. A expectativa era a de que a franquia novaiorquina fosse buscar um pivô mais “barato” no mercado. Nick Richards (Charlotte Hornets) e Robert Williams (Portland Trail Blazers), por exemplo, eram especulados. No entanto, o Knicks adiciona um quatro vezes All-Star e duas vezes eleito para o terceiro time ideal da NBA.

Mas, alguns detalhes chamam a atenção na troca. Atual presidente do Knicks, Leon Rose, foi agente de Towns antes de se tornar dirigente na NBA. Já o técnico da equipe de Nova Iorque, Tom Thibodeau, comandou o pivô de 2016 até 2019. Portanto, o jogador dominicano reencontra, agora, figuras de um passado não tão distante. Na temporada passada, inclusive, Thibodeau elogiou Towns, o que volta à tona após a troca entre Knicks e Timberwolves.

“Karl tem um perfil quase que único. Um pivô que possui qualidades que, acima de tudo, não são normais para um jogador da posição. Eu acredito que isso é um fato. Todos viram, por exemplo, ele vencer o torneio de três pontos do All-Star Game. Então, não há nada que ele não possa fazer no ataque em uma quadra de basquete. Isso é muito forte. Portanto, quando você coloca tantas qualidades em um jogador tão grande, você tem algo especial. Enfim, ele é muito, mas muito talentoso”, afirmou o treinador.

Em 2023/24, o Knicks fez a segunda melhor campanha da Conferência Leste, com 50 vitórias e 32 derrotas. Aliás, o melhor recorde da equipe em 11 anos. Mas, assolado pelas lesões, o time parou na semifinal de conferência, após uma série de sete jogos contra o Indiana Pacers.

Para a próxima temporada, além de Towns, o Knicks se reforçou com Mikal Bridges. Também assinou com Chuma Okeke e Keita Bates-Diop. Além disso, a franquia fechou extensões contratuais com Jalen Brunson e OG Anunoby.

Randle e DiVincenzo

Por outro lado, a saída de Randle do time novaiorquino era esperada por dois motivos: o sucesso do Knicks sem a presença dele e o contrato perto do fim. Na campanha passada, o ala-pivô disputou apenas 46 partidas. Seu último jogo foi em 27 de janeiro. O atleta de 29 anos encerrou a temporada com médias de 24 pontos, 9,2 rebotes e cinco assistências.

Quanto ao contrato, Randle vai receber US$28,9 milhões nesta temporada, mas, em 2025/26, terá a opção de testar o mercado. Por outro lado, ele se torna, em breve, elegível para uma extensão de US$181 milhões por quatro anos. O ala-pivô foi All-Star em três das últimas quatro temporadas. Além disso, Randle ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP), em 2021.

Já com relação a DiVincenzo, o Knicks abre mão de um dos destaques da equipe nos últimos playoffs. Afinal, o ala-armador de 27 anos alcançou médias de 17,8 pontos e quatro rebotes, na pós-temporada de 2023/24. Além disso, ele converteu 42,5% das bolas de três pontos.

DiVincenzo, portanto, deixa o Knicks após uma temporada de sucesso. Dessa forma, ele não se reunirá com Bridges, seu antigo companheiro da Universidade Villanova. Assim, o “Villanova Knicks” terá, em 2024/25, Jalen Brunson, Josh Hart e o reforço que veio do Brooklyn Nets.

Timberwolves

Com a troca de Towns para o Knicks, o Timberwolves sinalizar que vai priorizar Rudy Gobert. O quatro vezes defensor do ano, aliás, deverá fechar, em breve, uma extensão contratual com a equipe. Recentemente, o presidente da franquia, Tim Connelly, confirmou o desejo de manter o pivô francês “por muito tempo”. Assim, para evitar as multas pesadas por estar acima do teto salarial da NBA, o time abriu mão de Towns. O Timberwolves, afinal, tem a segunda maior folha salarial da NBA, com um gasto estimado em US$209 milhões para 2024/25.

A princípio, Randle chega ao time para formar o garrafão titular com Gobert. Além de um reboteiro de elite, a equipe de Minnesota recebe um ala-pivô que sabe criar para os companheiros. Assim, Randle se junta a Mike Conley e Anthony Edwards como os principais playmakers do Timberwolves.

Por fim, DiVincenzo será um reserva de luxo em Minnesota. Acima de tudo, o ala-armador traz poder de fogo vindo do banco de reservas. Essa, aliás, era uma das carências do Timberwolves em 2023/24. Portanto, com a troca, a equipe adiciona um All-Star e profundidade ao elenco.

Detalhes da troca entre Knicks, Timberwolves e Hornets

– Karl-Anthony Towns: contrato de US$159,4 milhões válido até 2027 e uma player option de US$61 milhões em 2027/28

– Julius Randle: US$28,9 milhões nesta temporada e uma player option de US$30,9 milhões em 2025/26

– Donte DiVincenzo: contrato de US$36 milhões válido até 2027

– DaQuan Jeffries: sem contrato garantido para a próxima temporada

