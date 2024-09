Jornalista revela futuro de Julius Randle no Knicks

O futuro de Julius Randle com o New York Knicks é um dos mistérios da NBA. O ala-pivô, afinal, está em fim de contrato e se torna em breve elegível para uma extensão de US$181 milhões por quatro anos. Na última temporada, no entanto, sua lesão o fez perder destaque no elenco, enquanto a franquia assinou grandes contratos com Jalen Brunson e OG Anunoby.

Ainda assim, Randle já provou que merece um bom acordo. Em cinco temporadas com o Knicks, o jogador recebeu três seleções para o All-Star Game. Além disso, tem médias de 22.6 pontos, 9.9 rebotes e 4.7 assistências com a franquia. Mas Zach Lowe, jornalista da ESPN, não acredita que o ala-pivô deve receber uma extensão.

“O futuro de Julius Randle no Knicks é uma das grandes questões na liga. No entanto, eu não espero uma extensão. Simplesmente porque o Knicks precisa ser muito cauteloso com suas finanças e precisa descobrir melhor a maneira de usar esse espaço salarial que Jalen Brunson presentou”, comentou Lowe.

Inicialmente, o contrato de Brunson, que custou US$113 milhões a menos que o esperado e poderia facilitar a sequência de Randle. Porém, o time de Nova York renovou com OG Anunoby por US$212.5 milhões e cinco anos. Da mesma forma, o recém-contratado Mikal Bridges encerra seu acordo em 2025/26. Assim, o Knicks pode rever a prioridade no ala-pivô.

“Bruson permitiu que o Knicks transforme o espaço salarial de Randle em algo. Logo, a resposta pode ser deixá-lo sair na agência livre e reconfigurar o time de outras maneiras. No entanto, novamente, não acho que uma extensão esteja a caminho”, completou o jornalista.

Jogador negociável

Em casa de extensão ou não, Randle ainda pode exercer uma opção para 2025/26. Neste caso, ele seguiria na equipe durante mais um ano por US$ 30.9 milhões. O jornalista Brian Windhorst, da ESPN, contudo, entende que o jogador pode recusar a opção. Isso porque, ele tem qualidade para assinar um acordo mais vantajoso na próximo agência livre.

“Estamos falando de alguém que tem um contrato de US$ 29 milhões para 2024/25. Isso é muito atraente para o mercado, pensando em um acordo expirante para um jogador desse nível. Sua opção de jogador está na casa dos US$ 31 milhões para o próximo ano. E, sendo sincero, se ele estiver jogando no melhor de seu nível, em 100%, não existe motivo para achar que é uma má ideia recusar a opção e conseguir mais dinheiro em outro contrato”, afirmou.

