New York Knicks: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O New York Knicks entra em 2024/25 com um um forte elenco, mas acabou ultrapassando a primeira taxa de salários. Enquanto a NBA tenta coibir equipes acima do teto salarial, o Knicks não teve chances de estender com Isaiah Hartenstein. Então, o time segue em busca de alguém para a reposição.

O Knicks vem de uma grande campanha, mas as lesões atrapalharam tudo no fim. Mitchell Robinson, Julius Randle, OG Anunoby e até Jalen Brunson sofreram com contusões nos playoffs. Com um time sem seus principais jogadores, não foi possível brigar pelo título. Mas para a próxima temporada, o elenco está mais forte após a troca por Mikal Bridges.

Entretanto, a ausência de um reserva para Robinson continua sendo um ponto preocupante. Por enquanto, a direção não conseguiu uma troca. Ao menos, a equipe estendeu com Precious Achiuwa como opção no banco. Enquanto isso, é muito provável que o Knicks utilize formações mais baixas, com Randle fazendo o papel de pivô. Embora não seja o ideal, ele já atuou assim em Nova York.

Publicidade

De qualquer forma, o Knicks aposta suas fichas no quarteto de Villanova: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart e Donte DiVincenzo. Todos podem jogar juntos, o que deixa o torcedor da equipe ainda mais empolgado. Defensivamente, o time tem um enorme potencial, então não tem como ser muito diferente a se pensar além de brigar na parte de cima da tabela no Leste.

Leia mais

Embora o New York Knicks não vença títulos desde os anos 70, o time vem forte para a próxima temporada. O elenco possui ótimas alternativas ofensivas, sendo capaz de atacar dentro e fora do garrafão. Enquanto isso, o grupo possui mais do que Brunson para passar a bola. Isso foi uma preocupação na última campanha, especialmente quando Randle se machucou.

Publicidade

As lesões ficaram no passado, o elenco do Knicks conta com diversos jogadores de qualidade e Josh Hart não terá de jogar por 48 minutos nos playoffs. Não que ele seja ruim, longe disso. Mas foi uma pena o atleta ser obrigado a ficar tanto tempo em quadra por falta de outras peças.

Por fim, Brunson vem crescendo na NBA. O armador ficou em quinto na votação para o MVP da última temporada. Com um grupo tão qualificado, a tendência é que seja ainda melhor.

New York Knicks: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* G Jalen Brunson 1,88 28 24.9 G Cameron Payne 1,90 30 2.1 G Miles McBride 1,88 23 4.7 G Tyler Kolek 1,85 23 2.1 G Mikal Bridges 1,98 28 23.3 G Donte DiVincenzo 1,93 27 11.4 G Kevin McCullar** 1,95 21 – F OG Anunoby 2,06 27 36.6 F Julius Randle 2,03 29 28.9 F Josh Hart 1,93 29 18.1 F Keita Bates-Diop 1,95 28 2.6 F DaQuan Jeffries 2,03 27 2.4 F Jacob Toppin** 2,06 24 – F Paco Dadiet 2,01 19 1.8 F/C Precious Achiuwa 2,03 24 6.0 C/F Jericho Sims 2,08 25 2.1 C Mitchell Robinson 2,13 26 24.8 C Ariel Hukporti** 2,13 22 –

* US$ em milhões

** Two-way

Publicidade

Projeção

O New York Knicks montou um elenco bastante forte, cheio de opções em quase todas as opções. O que era muito bom, ficou ainda melhor com Mikal Bridges. Talvez, ainda esteja faltando um pivô reserva, mas é algo que pode mudar com o estilo de jogo e formações mais baixas. O Knicks vem para fazer uma grande temporada.

Titulares: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Julius Randle, Mitchell Robinson

Rotação: Cameron Payne, Miles McBride, Donte DiVincenzo, Josh Hart, Precious Achiuwa

Técnico: Tom Thibodeau

Publicidade

Avaliação Jumper Brasil: luta pelo topo no Leste

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA