Julius Randle é “extremamente negociável” no New York Knicks, diz jornalista

O New York Knicks fez grandes movimentos na offseason e montou um ótimo elenco, mas o futuro de Julius Randle parece incerto na franquia. Isso porque daqui cerca de um mês o All-Star se torna elegível para uma extensão de US$181 milhões por quatro anos. No entanto, de acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o ala-pivô é uma peça negociável no momento.

O jornalista foi o convidado do podcast The Hoop Collective. Em sua participação, ele afirmou que a questão financeira é o principal ponto que torna Randle um jogador negociável atualmente.

“Estamos falando de alguém que tem um contrato de US$ 29 milhões para 2024/25. Isso é muito atraente para o mercado, pensando em um acordo expirante para um jogador desse nível. Sua opção de jogador está na casa dos US$ 31 milhões para o próximo ano. E, sendo sincero, se ele estiver jogando no melhor de seu nível, em 100%, não existe motivo para achar que é uma má ideia recusar a opção e conseguir mais dinheiro em outro contrato”, afirmou.

O jornalista cita que New York pode até ser o time que vai lhe pagar um maior contrato no futuro. Mas, agora, a questão do teto salarial e a flexibilidade financeira podem pesar.

“Ele é elegível para essa extensão de quatro anos e US$181 milhões agora. É algo que o Knicks também deve considerar sem dúvida; Randle jogou um ótimo basquete nos últimos anos. Mas a franquia precisa ter cuidado com seus vínculos salariais no futuro. Apesar do valor menor em que conseguiram fechar com Jalen Brunson, você também tem Mikal Bridges para estender e o contrato já assinado com OG Anunoby”, relembrou.

Então, Windhorst afirma que Julius Randle se torna um nome extremamente negociável no New York Knicks, que ainda possui algumas escolhas de primeira rodada à disposição.

“Acho que um último movimento que o Knicks faça agora ou no futuro passa por isso. O contrato de US$29 milhões o torna extremamente negociável no mercado. New York ainda tem escolhas de Draft na primeira rodada. Elas não estão sobrando mais, principalmente depois do acordo de Bridges. Mas elas ainda existem e podem compor um pacote de troca interessante para se reforçar em algum momento”, concluiu.

O novo acordo do ala-pivô já tem sido pauta há algum tempo. O jornalista Fred Katz, do site The Athletic, afirmou que, atualmente, não existe nenhum motivo para achar que Randle será trocado imediatamente.

Entretanto, a questão financeira pode ser o principal fator que altera essa tônica em um futuro próximo, de acordo com Katz. O Knicks quer aproveitar ao máximo a flexibilidade que ganhou com o recente acerto com Brunson, e assinar com o outro craque da equipe seria fazer exatamente o contrário.

