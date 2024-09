NBA: Mikal Bridges comemora fato de ser jogador do Knicks

O New York Knicks conseguiu Mikal Bridges como grande reforço para a próxima temporada da NBA. Desse modo, uma das grandes expectativas para 2024/25 é a união do ala com seus antigos companheiros da Universidade de Villanova. Em participação no evento Roommates Show Block Party, aliás, o jogador revelou sua ansiedade para estrear logo pela nova equipe.

“A offseason está sendo longa. Estou coçando para para começar logo”, revelou Bridges a uma plateia cheia de torcedores no Central Park. “Estou pronto e ativo agora. Já faz muito tempo”, continuou o jogador.

Parte da expectativa de Bridges passa pela união com Jalen Brunson, Josh Hart e Donte DiVincenzo. Os quatro jogaram juntos na Universidade de Villanova. Portanto, após anos de carreira na NBA, terão a oportunidade de entrar em quadra pelo mesmo time.

“Estou me juntando com muitos psicopatas e estou feliz por estar aqui”, afirmou.

O Knicks adquiriu Mikal Bridges em uma troca com o Brooklyn Nets na offseason da NBA. No negócio, a franquia enviou Bojan Bogdanovic e Shake Milton. Além disso, mandou cinco escolhas de primeira rodada e uma de segunda. Portanto, um pacote valioso na tentativa de equipe evoluir o time que alcançou a semifinal dos playoffs em 2023/24.

Ainda durante o evento, Bridges defendeu sua antiga equipe. Isso porque, sempre que o Nets era mencionado, os torcedores vaiavam a franquia. O jogador, no entanto, afirmou que o time foi primordial para a sua evolução como jogador na NBA. E, desse modo, pode impactar no nível que ele deve apresentar no Knicks.

“Vocês deveriam valorizar o Nets, porque aquela equipe me fez ser um jogador melhor. Meu jogo cresceu lá”, acrescentou.

Bridges chegou a NBA como a 10ª escolha de 2018 pelo Phoenix Suns. Na equipe, ele foi em grande parte o ala titular e ajudou o time a chegar às finais da NBA de 2021. No entanto, não tinha grande impacto ofensivo, enquanto já era considerado um dos principais defensores de perímetro da liga.

No Nets, por outro lado, o jogador enfim conseguiu evoluir seu jogo. Com a equipe, afinal, ele registrou médias de 21.2 pontos, 4.5 rebotes e 3.4 assistências, se consolidando como um astro em ascensão na NBA. No Knicks, portanto, espera-se que ele tenha um volume similar, sendo uma arma importante no ataque, ao lado de Brunson.

