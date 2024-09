Quais jogadores receberam os maiores salários na história da NBA

Você sabe quais os jogadores com maiores salários na história da NBA? Ano após ano, os valores multimilionários aumentam entre os grandes nomes da liga. As equipes, afinal, passaram a receber mais com as arrecadações em suas arenas e televisivas. Portanto, os contratos passaram ser cada vez mais atrativos para os seus astros.

A lista, aliás, não conta com grandes surpresas. Os três primeiros, por exemplo, são nomes que já estão a pelo menos 15 anos na NBA. Por outro lado, jogadores mais antigos, que iniciaram suas carreiras há mais de 25 anos, também aparecem, mas logo devem deixar as dez primeiras posições.

Como publicamos em nossas redes sociais, os salários antigamente não eram exatamente os mesmos. Michael Jordan, por exemplo, recebeu pouco mais do que todos os contratos de TJ McConnell (ainda a receber do novo acordo).

Portanto, confira a lista de jogadores com os maiores salários da história da NBA.

Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal acumulou uma carreira de sucesso na NBA. Afinal, durante suas passagens por Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, ele conquistou quatro títulos da liga. Portanto, não é uma surpresa que ele seja um dos nomes na lista de multimiolionários da NBA.

Entre 2001 e 2010, Shaq acumulou uma média de US$20 milhões por temporada. Ou seja, mais de US$286.344.668 em ganhos com salários das franquias.

Paul George

Na NBA desde 2010, Paul George é reconhecido pelos grandes contratos que já assinou. Ao todo, aliás, ele já representou três franquias: Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers. Além, claro, do recém-assinado contrato com o Philadelphia 76ers. Nos três times, ele acumulou uma fortuna de US$305.332.086.

George, no entanto, não conseguiu traduzir os ganhos em títulos. Nos três times, afinal, ele sequer chegou às finais da NBA. Entre as razões, está seu histórico de lesões, que sempre atingiu a carreira do talentoso ala.

Kobe Bryant

Kobe Bryant foi uma das primeiras superestrelas da NBA. Grande parte disso, aliás, se dá por ter sido um jogador de sucesso do Los Angeles Lakers. Entre 1996 e 2016 na franquia, o lendário jogador conquistou cinco campeonatos, enquanto também foi eleito MVP na temporada 2007/08.

Como resultado, acumulou contratos multimilionários e recebeu US$323.312.307 em salários da franquia. O auge, ainda assim, aconteceu a partir de 2013/14, quando ele ampliou seus ganhos ao assinar por mais de US$30 milhões por temporada.

Kevin Garnett

No Minnesota Timberwolves, Kevin Garnett se tornou o primeiro jogador a assinar um super contrato. Na época, o acordo serviu para segurar o ala-pivô no Timberwolves. No entanto, anos depois, ele foi negociado para o Boston Celtics, onde conquistou seu único título e mais uma vez recebeu uma gratificação.

Ao todo, portanto, Garnett recebeu US$334.304.240 entre Timberwolves, Celtics e Brooklyn Nets.

James Harden

James Harden jamais conquistou um anel de campeão, mas seu talento como jogador também é inegável. Não à toa, ele venceu o prêmio de MVP na temporada 2017/18. Desse modo, o armador acumulou uma grande fortuna com suas passagens por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers.

Nas cinco franquias, Harden já recebeu US$338.570.135 em salários. Além disso, deve ampliar o montante, uma vez que assinou com o Clippers por US$35 milhões para a próxima temporada.

Russell Westbrook – US$340.265.800

Em 16 temporadas na NBA, Russell Westbrook se consolidou como um dos nomes mais dominantes da história. Até aqui, ele já jogou por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers e Clippers, onde assinou grandes contratos. Em contrapartida, jamais foi campeão.

Ao todo, o MVP da NBA em 2016/17 acumulou um montante de US$340.265.800 em salários.

Stephen Curry

Stephen Curry está há 15 temporadas no Golden State Warriors. No período, ele conquistou quatro títulos, enquanto foi MVP da NBA em duas oportunidades. Além disso, ele é o maior arremessador de três pontos de todos os tempos. Portanto, é mais do que merecido o fato dele ser o quarto jogador com mais salários na história da NBA.

Desse modo, em seu período no Warriors, Curry já acumulou US$354.721.977 em salários. Além disso, a fortuna deve passar da casa de US$ 500 milhões nos próximos anos, uma vez que ele ainda tem dois anos de contrato a receber.

Chris Paul

Por pelo menos mais uma temporada, Chris Paul estará a frente de Curry na lista. O armador, afinal, acumula quase 20 temporadas na liga, com passagens por Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns e Golden State Warriors. No entanto, ele jamais conquistou um título.

Ainda assim, por seu talento como armador, ele já recebeu US$389.909.419 em salários. Para a próxima temporada, Paul não tem um contrato garantido, mas ainda deve ampliar sua fortuna.

Kevin Durant

Kevin Durant está na NBA desde a temporada 2007/2008. Desde então, ele jogou por Seattle SuperSonics/Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Somente na Califórnia, ele conquistou dois títulos e se consagrou como um dos grandes nomes da história da liga.

Portanto, o ala já acumulou US$396.705.024 em salários das equipes. Além disso, ele ainda tem pouco menos de US$100 milhões a receber pelo Suns. Logo, deve ampliar ainda mais a sua fortuna na NBA.

LeBron James

Por fim, é LeBron James quem encabeça a lista de jogadores com os maiores salários na história da NBA. Em sua carreira, o lendário jogador passou por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. Em todos os times, aliás, ele conquistou ao menos um título. Desse modo, está até nas discussões para GOAT (Melhor de Todos os Tempos da Liga).

Em sua vitoriosa passagem pela liga, inclusive, LeBron acumulou US$479.466.457 em pagamentos. Em breve, mais US$100 milhões devem ser adicionais à fortuna, uma vez que ele segue sob contrato com o Lakers até 2025/26.

