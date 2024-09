“Sem troca, Lakers vai desperdiçar temporada da NBA”, alerta jornalista

O Los Angeles Lakers ainda não fez nenhuma troca para a próxima temporada da NBA. Então, as únicas adições ao elenco vieram através do Draft. Além disso, a equipe também contratou três nomes em acordos de exibição. No entanto, para Jovan Buha, do The Athletic, os movimentos não serão suficientes e devem resultar em mais um fracasso durante 2024/25.

“Eu diria que, se o Lakers não fizer nenhuma troca, vai desperdiçar a próxima temporada na NBA”, afirmou Buha. “Apenas porque eu não acho, com a atual formação, que o Lakers é um verdadeiro candidato ao campeonato. Então, se a franquia não for atrás disso, é uma temporada desperdiçada”, completou.

No momento, o Lakers tem um quinteto liderado por LeBron James e Anthony Davis. Por outro lado, o técnico JJ Redick ainda não definiu os outros três nomes. Isso porque existe a expectativa de que D’Angelo Russell, Austin Reaves e Max Christie possam ser trocados até o prazo final em fevereiro.

Em busca de uma troca que possa mudar o panorama, o Lakers explora um negócio pelo ala Cam Johnson. De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, o Brooklyn Nets deseja adquirir ativos de Draft com o jogador. O movimento visa dar sequência à reconstrução da franquia, que realizou a negociação de Mikal Bridges com o New York Knicks na agência livre.

“Entre muitos times, o Lakers é um dos que demonstrou interesse da troca de Cam Johnson. Com o Nets em uma direção diferente após a troca de Mikal Bridges, Johnson parece ser o próximo jogador de que a franquia buscará utilizar para obter ativos futuros”, afirmou Siegel.

Aposta em Redick

No entanto, ainda segundo Buha, mudanças só não aconteceriam se o Lakers estivesse entre os primeiros do Oeste. Para isso, a grande aposta da franquia é no trabalho de Redick. Sem histórico como treinador, o novo comandante é visto como uma mente “fora da caixinha”, de acordo com a proprietária Jeannie Buss.

“Nós queríamos pensar de uma forma diferente, ter uma ideia fora da caixinha. JJ, antes de tudo, apresenta uma ótima visão para a nossa equipe. Não me sinto confortável para discutir as questões de basquete, mas buscávamos alguém que trouxesse algo diferente. Que pudesse trabalhar no desenvolvimento dos nossos jovens talentos. Certamente, ele é a pessoa certa para o trabalho”, afirmou a empresária.

Em busca de uma mudança de postura, aliás, Redick já promoveu mudanças drásticas nos treinos do Lakers. De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, os treinamentos do novo treinador abordaram “mais basquete ao vivo”. Ou seja, contou com mais jogadas de um contra um ou três contra três. Portanto, uma mudança considerável em relação ao antecessor Darvin Ham.

“Esses treinos são o primeiro passo na relação entre JJ Redick, sua comissão técnica e os jogadores. A primeira impressão pode dar uma ideia de como o novo técnico vai trabalhar”, informou Woike. “Os treinos têm envolvido mais basquete ao vivo, como jogos de um contra um e três contra três, diferente dos verões anteriores, quando o foco era mais em treinos individuais e sem competição”, completou.

