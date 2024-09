Entenda como Kelly Oubre influenciou a offseason do Warriors

Quatro temporadas depois, a troca por Kelly Oubre Jr ainda impacta a offseason do Golden State Warriors. O jogador, afinal, foi uma aposta ousada da franquia durante a temporada 2020/21. No entanto, não entregou os números esperados e rapidamente saiu. O exemplo, então, fez com que a diretoria tivesse cutela em possíveis negócios na atual janela.

Primeiro, vamos lembrar o cenário da troca que levou Oubre Jr ao Warriors. Na época, a franquia iniciava uma temporada sem Kevin Durant e o lesionado Klay Thompson. Em busca de um substituto para o camisa 11, a equipe recorreu ao ala ex-Phoenix Suns, que vinha de uma boa temporada com o time do Arizona.

Alguns dirigentes, no entanto, estavam receosos com a contratação. Por outro lado, Oubre Jr tinha o aval do CEO Joe Lacob, que não se importou em pagar US$80 milhões em luxury tax pelo ala. Desse modo, o Warriors enviou diversas escolhas de Draft ao Oklahoma City Thunder na troca que aconteceu em novembro de 2020.

A sequência da história, contudo, não foi favorável para a franquia de San Francisco. Afinal, Oubre Jr. apresentou uma inconsistência durante a temporada. Isso mesmo sendo titular em 50 das 55 partidas que entrou em quadra. No fim, registrou médias de 15.4 pontos, seis rebotes e 31.6% de aproveitamento no perímetro.

O Warriors, por sua vez, terminou com 39 vitórias e 33 rodadas. Assim, foi para o play-in da Conferência Oeste, onde perdeu para Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies. Desse modo, o movimento desesperado por Oubre Jr. se concretizou em um grande fracasso para a equipe.

Desde então, por conta de Kelly Oubre Jr, o Warriors mudou sua abordagem na offseason da NBA. Não à toa, durante a última agência livre, as únicas contratações foram Kyle Anderson, Buddy Hield e De’Anthony Melton, enquanto Klay Thompson saiu rumo ao Dallas Mavericks. Portanto, um comportamento muito mais tranquilo em relação há quatro anos.

Da mesma forma, o Warriors foi passivo em negociações por Paul George e Lauri Markkanen. Em ambos os casos, a equipe não considerou as contrapropostas dos times na negociação. Pelo finlandês, por exemplo, o Utah Jazz pedia um número alto de escolhas de Draft, além de Brandin Podziemski. Então, a franquia de San Francisco recuou.

Por fim, o Warriors também adotou o mesmo comportamento por Brandon Ingram. Com o New Orleans Pelicans exigindo um preço alto, o time saiu das negociações e o jogador permaneceu em Luisiana. Diante disso, fica claro que Golden State só fará um negócio relevante pelo preço certo e próximo ao prazo final de trocas.

