Kevon Looney projeta virar pivô arremessador no Warriors: “Chegou a hora”

O pivô Kevon Looney definiu um objetivo para 2024/25 com o Golden State Warriors: se tornar arremessador. Em entrevista ao programa Scoop B Radio, o jogador afirmou que negligenciou a linha de três pontos durante sua carreira. No entanto, para a próxima campanha, quer adicionar o recurso ao seu repertório. Em sua carreira, aliás, o titular da franquia acumula 60 tentativas do perímetro.

“Vou arremessar a bola muito mais”, afirmou Looney. “É algo que tenho praticado por anos, mas agora é a hora de eu arremessar mais de três pontos. O Steve Kerr queria que eu melhorasse nessa área. Então, bem, eu tenho arremessado muito mais e me sentido bem com meu jogo. Então, haverá muitas surpresas para o próximo ano”, completou.

A dificuldade de Looney com os arremessos de três pontos é histórica no seu jogo. Desde que estreou pelo Warriors, por exemplo, ele mantém um aproveitamento de 16.7% no quesito. O percentual é muito baixo considerando o estilo ofensivo da equipe. Por outro lado, ele sabe do seu potencial no perímetro. Durante sua única temporada universitária por UCLA, ele acertou 41.5% das tentativas.

Presente na franquia desde 2015, Looney também definiu que quer se tornar um líder no vestiário do Warriors. Com a franquia, afinal, ele fez parte da conquista de três títulos. Desde então, o time de Kerr adicionou muitos jogadores jovens ao elenco, sendo que o pivô quer ser uma referência para eles.

“Acho que estou usando mais a minha voz e consigo ver o jogo melhor. É um aspecto que sinto que melhores muito. Nos meus primeiros anos na liga, aliás, eu não falava muito. No entanto, à medida que me tornei um veterano, os jovens começaram a se apoiar mais em mim e sinto que agora podem contar mais comigo”, seguiu.

Por fim, Looney acrescentou sobre os aprendizados que teve com Chris Paul. O lendário armador passou a última campanha com o Warriors, quando pôde compartilhar sua experiência jogo. Para o jogador, inclusive, sua saída será sentida principalmente no vestiário.

“Aprendi muito com Chris Paul. Ele me ensinou a ser mais profissional, como cuidar de mim mesmo. Para ele atingir 20 anos de NBA, como um armador pequeno e ainda competir em alto nível, é importante ver como ele cuida do corpo. Então, quero poder jogar muito tempo como ele”, finalizou.

Kevon Looney, aliás, não é garantido como pivô titular no futuro do Warriors. Na última temporada, a franquia definiu que faria uma economia nos gastos com o elenco. Isso porque o time projeta ter um time que vai custar mais de US$600 milhões entre salários e multas. Por isso, considerava dispensá-lo.

A manobra seria uma rescisão programada, pois o vínculo do pivô será só parcialmente garantido na próxima temporada. Assim, até o fim de junho, ele pode ser liberado com um custo bem menor para a organização. O seu salário, a princípio, é de US$8 milhões na próxima temporada. No entanto, a franquia de San Francisco só precisa lhe pagar US$3 milhões para dispensá-lo agora.

“Eu acho que a situação mais provável no momento é que Kevon seja dispensado. Ele vai receber o valor garantido do seu contrato e, então, buscar outro time. Vai haver, certamente, interessados em seus serviços. Várias equipes vão querer o seu reforço. Será por um salário muito menor do que antes, mas vão querer, sim”, detalhou Kawakami.

Looney assinou o seu atual vínculo com o Warriors em 2022. O compromisso, na maior parte do tempo, foi visto como um ótimo custo-benefício para Golden State. A história, no entanto, mudou na última campanha. Ele perdeu espaço na rotação durante o ano, enquanto o novato Trayce Jackson-Davis ganhava projeção. O veterano terminou a temporada com médias de 4,5 pontos e 5,7 rebotes.

