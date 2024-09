Para Trayce Jackson-Davis, Warriors tem elenco para disputar título da NBA

Os tempos do Golden State Warriors como um constante candidato ao título parecem ter ficado para trás. A saída do astro Klay Thompson, por exemplo, soa simbólica sobre uma era gloriosa que está em vias de terminar. Essa é a visão popular do estado da franquia, mas será que está correta? Uma das revelações da equipe garante que não. Para Trayce Jackson-Davis, o Warriors ainda tem plenas condições de competir no topo da NBA.

“Nós temos os atletas para competir, então só precisamos seguir saudáveis e crescendo como time. Tivemos uma boa reta final na última temporada, mas a gente tem que dar sequência agora. Não podemos deixar virar um fato isolado. Eu sinto que, se tivermos o elenco inteiro à disposição, seremos realmente difíceis de derrotar”, projetou o jovem pivô, em entrevista ao informativo Daily Journal.

O Warriors, de fato, teve um fim de campanha impressionante. A equipe reagiu depois de um início de temporada fraco e chegou ao play-in vencendo 27 dos seus últimos 38 jogos. Não conseguiu a vaga nos playoffs, mas uma atuação ruim de repescagem não pode apagar uma sequência tão positiva. Além do mais, Golden State ainda conta com dois craques em Stephen Curry e Draymond Green.

“Ainda temos um dos cinco melhores jogadores da liga em Stephen. Mais do que isso, é um dos melhores arremessadores da história. Então, temos um dos grandes defensores do jogo em Draymond. A sua inteligência em quadra é extraordinária. Então, pense em duas referências dessa qualidade cercados de caras que podem passar, chutar e brilhar nos detalhes? Isso é difícil de derrotar”, reforçou Jackson-Davis.

Em ascensão

A trajetória de Trayce Jackson-Davis no Warriors foi uma das histórias inesperadas da NBA na última temporada. Afinal, o pivô saiu de uma das escolhas finais do draft para ser um calouro importante de uma das equipes mais badaladas da liga. Terminou a campanha com médias de 7,9 pontos e 5,0 rebotes, enquanto converteu 70% dos arremessos de quadra. Ele finalizou o ano com a certeza de que está no caminho certo.

“O meu trabalho durante a temporada de novato se mostrou na reta final, em particular. Por isso, eu acho que a chave é seguir nessa toada. Estou mais confiante, tenho mais confiança no que posso fazer contra esse nível de competição agora. E, com isso, os outros jogadores estão mais confiantes em mim também. Sinto que todos já podem confiar realmente em mim”, contou o atleta de 24 anos.

Então, qual é o próximo passo para a evolução técnica de Jackson-Davis? Ele acredita estar pronto para ser mais do que só um finalizador na próxima temporada. “Se puder conduzir a bola e iniciar o ataque, as nossas ações vão ser bem mais rápidas. Os pivôs adversários não vão conseguir acompanhar o nosso ritmo e, assim, vou criar desequilíbrios para todos ao meu redor”, revelou.

Seleção

O desempenho de Jackson-Davis não passou despercebido, aliás, até da USA Basketball. O jogador foi um dos convocados para integrar o elenco jovem que auxiliou os treinos da seleção dos EUA antes das Olimpíadas. Foram alguns dias em que pôde trabalhar não só com Curry, mas astros do porte de LeBron James e Kevin Durant. É o tipo de vivência que, a princípio, o reserva do Warriors nem imaginava que poderia teria.

“Foi uma ótima experiência, antes de tudo. É realmente único ver como jogadores desse nível reagem à presença uns dos outros e competir com todos. Ainda sou um novato na liga, então vi essa oportunidade como uma bênção. E digamos que não estava ‘sozinho’ lá. Brandin Podziemski também fez parte dos treinos, então pude estreitar a minha relação com ele”, celebrou o jovem pivô.

