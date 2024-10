Mikal Bridges pode evitar extensão de contrato no Knicks

O New York Knicks tinha como plano a extensão de contrato de Mikal Bridges. Reforço após troca com o Brooklyn Nets, o ala tem contrato até o fim da temporada 2025/26. Desse modo, a vontade da franquia de Nova York era já iniciar as negociações. No entanto, de acordo com Bobby Marks, da ESPN, a renovação não deve acontecer tão cedo.

“A indicação que recebi, conversando com algumas pessoas, é que não haverá uma extensão. Bridges deve esperar até o próximo ano para avaliar a questão. Afinal, ele está limitado pela regra de seis meses quanto ao que pode estender. No próximo ano, ele poderá assinar uma extensão de quatro anos, o que lhe dá mais flexibilidade”, informou o jornalista.

Atualmente, Mikal Bridges está sob um contrato até 2026 com o Knicks. Os rumores do início de setembro apontavam que ele poderia assinar por US$72,5 milhões durante mais duas temporadas. Com isso, ele garantiria a sequência no novo time até junho de 2028.

Na próxima agência livre, entretanto, o valor elegível para Bridges pode aumentar para até US$113 milhões por três anos. Então, segundo Marks, o ala prefere esperar para assinar um acordo. Tudo depende, claro, do seu desempenho na temporada 2024/25 pelo Knicks. Se ele tiver bons números e ajudar no título da NBA em 2025, por exemplo, certamente a equipe pagará o maior contrato possível.

Por outro lado, o jornalista informou que a situação pode mudar. Isso porque as informações que ele obteve são de antes da troca por Karl-Anthony Towns. O pivô, afinal, se tornou o principal reforço do Knicks na janela e deve forçar mudanças na folha salarial da franquia. Desse modo, uma extensão com Bridges pode ser repensada.

“Isso pode certamente mudar até 21 de outubro. Talvez essa troca mude esse pensamento. Essa era a informação que eu tinha antes de a troca por [Karl-Anthony Towns] acontecer”, finalizou o jornalista da ESPN.

Enquanto é cercado de rumores, o Knicks estreia na temporada diante do Boston Celtics, no dia 22 de outubro, no TD Garden. O confronto marca o embate entre os dois favoritos da Conferência Leste para o título da NBA em 2025. Portanto, um jogo importante para avaliar a paridade entre ambos os elencos após a offseason.

