Times da NBA procuram Knicks para troca por Mitchell Robinson, diz jornalista

A troca por Karl-Anthony Towns pode forçar a saída de Mitchell Robinson do New York Knicks na NBA. Inicialmente, o pivô era cotado como titular da equipe para 2024/25. No entanto, uma lesão forçou o time a buscar o reforço do ex-Minnesota Timberwolves. Desde então, de acordo com Kris Pursiainen, da rede CBS Sports, a franquia passou a receber sondagens de outros times pelo jogador.

“O Knicks está recebendo e atendendo negociações de diversos times da NBA para a troca de Mitchell Robinson. Diversas fontes cientes da situação dizem que a probabilidade de uma negociação é desconhecida. Porém, a equipe parece estar disposta a fazer mais um movimento após a adição impactante de Towns”, informou o jornalista.

Escolhido no Draft de 2018, Robinson é o jogador mais antigo do Knicks. Além disso, após a saída de Julius Randle, é o único remanescente da equipe que participou dos playoffs de 2021. Entretanto, desde a chegada do técnico Tom Thibodeau, ele perdeu espaço com a reformulação do elenco e uma despedida não é impossível.

Ainda mais pelo seu recente histórico de lesões. Na última temporada, por exemplo, ele esteve presente em somente 31 partidas e registrou médias de 5.6 pontos, 8.5 rebotes, 1.2 roubo e 1.1 toco. Desse modo, ele perdeu a titularidade para Isaiah Hartenstein, que se despediu após assinar com o Oklahoma City Thunder.

A saída do ex-pivô abriu mais uma vez a chance de Robinson ser titular. Mas uma nova lesão na pré-temporada o tornou desfalque para o início da temporada 2024/25. A previsão do Knicks é de que ele esteja pronto somente entre o fim de dezembro ou início de janeiro. Sem um jogador do ofício para a posição, a diretoria buscou o negócio por Towns.

Possíveis destinos

Com a chance de troca, vários destinos aparecem como prováveis para Robinson. Ainda mais que a prioridade das franquias passaram a ser fortalecer a posição, uma vez que os últimos dois MVPs, Joel Embiid e Nikola Jokic, são pivôs. Com boa capacidade defensiva, o jogador do Knicks pode agregar em diversos candidatos ao título.

Entre eles, o Los Angeles Lakers parece um dos principais. Embora Anthony Davis seja o titular da posição, ele já afirmou em diversos momentos que prefere atuar como ala-pivô. Além disso, o técnico JJ Redick já indicou a necessidade de um reforço para a posição. Desse modo, uma troca com o Knicks não seria improvável.

O Denver Nuggets, por sua vez, também poderia entrar na disputa. Há anos, a equipe do Colorado busca um reserva para o astro Nikola Jokic. No momento, aliás, o substituto é Zeke Nnaji. Logo, conseguir Robinson seria um grande upgrade no banco de reservas.

Por fim, o Sacramento Kings também é cotado como um dos interessados. Como no caso do Nuggets, a franquia da Califórnia busca um reserva para Domantas Sabonis.

