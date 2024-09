Agora no Timberwolves, Donte DiVincenzo estaria infeliz no Knicks

O New York Knicks surpreendeu ao enviar Donte DiVincenzo para o Minnesota Timberwolves. O ala-armador foi uma das principais exigências do Wolves na troca de Karl-Anthony Towns. No entanto, inicialmente, o time de Nova Iorque estaria relutante em enviá-lo, até o jogador demonstrar insatisfações com a antiga equipe, segundo o jornalista Ian Begley, do SportsNet New York.

“DiVincenzo era um dos pontos críticos na negociação. Minnesota o cobiçava. Porém, Nova Iorque estava relutante em incluí-lo na negociação. Mas com o início dos treinamentos o se aproximando, o Knicks mudou de posição recentemente. Isso impulsionou o negócio e levou ao seu fechamento”, informou.

Na temporada passada, DiVincenzo foi um dos principais nomes do Knicks. Em 81 partidas, ele registrou médias de 15.5 pontos, 3.7 rebotes e 2.7 assistências, além de 40.1% de aproveitamento do perímetro. Além disso, ele quebrou o recorde da franquia de maior número de cestas de três pontos em uma só temporada.

Desse modo, o Knicks não estaria disposto a abrir mão de Donte DiVincenzo na troca com o Timberwolves. Principalmente, porque ele manteria um papel importante para 2024/25.

O ala-armador, porém, não estaria acreditando nisso. A movimentação por Mikal Bridges, afinal, afetaria certamente um nome do time titular e o principal rumor era de que DiVincenzo passaria a ser reserva. Então, ele teria ficado insatisfeito, de acordo com Begley.

“Posso dizer com confiança que DiVincenzo não gostou muito da ideia de jogar menos minutos ou ter um papel reduzido nesta temporada. Ele vinha de um ano de carreira e ajudou o time a vencer muitos jogos quando estava desfalcado. Não acho que qualquer competidor ficaria animado com a ideia de assumir um papel reduzido nesta situação”, afirmou.

Com a troca, portanto, o ala-armador deixa o Knicks após uma temporada de sucesso. Dessa forma, ele não se reunirá com Bridges, seu antigo companheiro da Universidade Villanova. Assim, o “Villanova Knicks” terá, em 2024/25, Jalen Brunson, Josh Hart e o reforço que veio do Brooklyn Nets.

No Timberwolves, por fim, ele deve ser uma espécie de reserva de luxo, uma vez que não deve pegar a posição de Anthony Edwards ou Jaden McDaniels. Acima de tudo, o ala-armador traz poder de fogo vindo do banco de reservas. Essa, aliás, era uma das carências do Timberwolves em 2023/24.

