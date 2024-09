Polêmica entre Shaquille O’Neal e Rudy Gobert está longe do fim

O lendário Shaquille O’Neal e o pivô Rudy Gobert protagonizaram uma grande polêmica na NBA. Tudo começou com o ídolo do Los Angeles Lakers chamando o francês de “o pior jogador da liga”. Irritado, o astro não deixou barato e respondeu ao ex-jogador. A controvérsia, no entanto, não terminou por aí. Afinal, Shaq deu uma tréplica em participação no podcast The OGs.

Em conversa com Udonis Haslem e Mike Miller, Shaquille O’Neal minimizou mais uma vez as conquistas de Rudy Gobert na NBA. Segundo ele, mesmo com quatro prêmios de Melhor Defensor, o pivô francês não merece o contrato multimilionário com o Minnesota Timberwolves.

“Se você [Gobert] está falando de suas conquistas ou pequenos troféus que ganhou, isso não é suficiente quando está ganhando US$250 milhões, jovem. Não é suficiente”, disparou O’Neal no podcast.

O problema de Shaq, portanto, é em relação ao contrato de Gobert. O pivô, afinal, assinou um acordo de US$205 milhões por cinco temporadas. Ou seja, US$41 milhões. Isso o faz o quarto jogador mais caro de sua posição, a frente, por exemplo, de Anthony Davis.

Para O’Neal, contudo, o astro do Timberwolves não faz valer seu contrato. Embora ele seja um defensor histórico da NBA, o ídolo do Lakers entende que ele não consegue transformar seu contrato em títulos para a sua equipe. Desse modo, é o “pior jogador da NBA para ele”.

“Rudy Gobert [é o pior jogador]. Se você assinar um contrato de US$250 milhões, me mostre que merece”, apontou Shaq.

O polêmico ex-jogador ainda estendeu o motivo de sua irritação. Enquanto Gobert ganhará US$205 milhões por cinco anos, ele acumulou ‘somente’ US$ 120 milhões durante sua carreira. Diferente do francês, contudo, Shaq conquistou quatro títulos da NBA ao longo de 20 anos na liga.

“Há uma razão pela qual eu ando estranho. É porque não consigo pensar e lembrar que joguei por [somente] US$120 milhões. Existem caras como eles que ferram o sistema e estão ganhando todo esse dinheiro e não conseguem jogar. Eu não respeito caras assim”, continuou.

Ainda segundo O’Neal, o acordo de Gobert é um desrespeito à sociedade. Isso porque, para o atual comentarista, existem profissões que contribuem muito mais, mas não contam com o mesmo reconhecimento.

“Sempre que faço esses comentários, as pessoas acham que estou com inveja. No entanto, esses são os fatos. Você tem professores, bombeiros, médicos e outros que têm empregos de verdade e não ganham quase nada”, completou.

Gobert, porém, não deixou os comentários de O’Neal sem resposta. Irritado, ele esbravejou contra o lendário jogador nas redes sociais. Segundo ele, não é justo que o ex-Los Angeles Lakers dispare comentários sobre as “finanças e conquistas de outro homem”. Por fim, ele argumentou que Shaq o estaria o criticando para se manter relevante.

“É triste ver alguém que conquistou tanto como você, tanto no esporte como nos negócios, ainda ser incomodado pelas finanças e conquistas de outro homem. Entendo a parte do entretenimento. No entanto, ao contrário de outras pessoas, você não precisa disso para se manter relevante”, escreveu Gobert.

