Shaquille O’Neal quer jogadoras da WNBA recebendo como na NBA

Em busca de igualdade, Shaquille O’Neal tem um pedido: “que a WNBA pague como a NBA”. Em entrevista recente, o lendário pivô afirmou que há um último passo para igualar as ligas de basquete. Segundo ele, jovens estrelas como Caitlin Clark e Angel Reese merecem contratos multimilionários, semelhantes aos de Stephen Curry, LeBron James e outros jogadores da NBA.

O’Neal também mostrou estar feliz com o que as jogadoras da WNBA estão fazendo. Ele destacou que as atletas têm conseguido atrair um público mais fiel aos jogos da liga feminina. Com isso, acredita que a WNBA já está pronta para oferecer salários mais próximos aos pagos pelos times da NBA.

“Eu adoro isso, especialmente para as mulheres. Elas sempre jogaram bem, sempre jogaram com garra. Estou feliz que estão recebendo toda essa exposição. Então, elas merecem salários iguais. Agora, só precisamos garantir que elas consigam contratos semelhantes aos de alguns desses caras da NBA”, afirmou Shaq.

No entanto, o pedido de O’Neal ainda está distante de se concretizar. Embora Clark e Reese estejam atraindo um novo público, o número de estrelas na WNBA ainda não se compara ao da NBA. Além disso, os contratos assinados na principal liga de basquete do mundo são significativamente maiores.

Para que essa mudança aconteça, a WNBA precisará atrair um número maior de estrelas nos próximos anos. Entre os nomes promissores estão Paige Bueckers, da Universidade de Connecticut, Juju Watkins, da USC, e Mikaylah Williams, de LSU.

Por enquanto, as jogadoras da WNBA ainda estão longe de ganhar como os jogadores da NBA, para a infelicidade de Shaquille O’Neal. Por exemplo, no próximo ano, a sensação Caitlin Clark receberá aproximadamente US$76 mil em seu contrato de quatro anos. Mas o máximo poderia atingir US$98 mil em 2025.

Em comparação, a primeira escolha do último Draft, Victor Wembanyama, assinou com o San Antonio Spurs um contrato de US$55 milhões por quatro temporadas. Ou seja, quase R$289 milhões. Mas por ano, o valor é cerca de 168 vezes mais que o contrato de Clark. Isso sem contar os prêmios e bônus que ambos devem acumular durante suas carreiras como atletas profissionais.

Mas de qualquer forma, Clark, Reese e outras jovens jogadoras estão mostrando um caminho diferente na WNBA. Até então, o público não acompanhava como hoje. Apenas como exemplo, o Indiana Fever vendia cerca de 4.067 ingressos por jogo em 2023. Então, com a novata, a média de público saltou para 16.979. A partida que levou menos pessoas teve 15.022. Portanto, a diferença é enorme.

Enquanto isso, a audiência de outros times também subiu. Ou seja, o interesse geral pela WNBA cresceu. Em 2023, por exemplo, a liga levou, em média, 6.614 pessoas aos ginásios. Mas em 2024, pulou para 9.791 contando todos os 12 times. De acordo com os dados do site Across the Timeline, as 12 equipes aumentaram suas receitas com ingressos.

