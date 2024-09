Executivo do Hawks fala sobre trocas: “Trae Young será o nosso jogador mais velho”

Após as trocas da offseason, Trae Young se tornou o jogador mais velho do elenco titular Atlanta Hawks. Para a temporada 2024/25, o talentoso armador terá 26 anos de idade. Assim, supera nomes como Zacharie Risacher, Onyeka Okongwu e David Roddy. Enquanto isso, a fala representa um aviso para Clint Capela e De’Andre Hunter, que podem ser negociados em breve.

“Acho que seremos altos, atléticos, muito jovens e um time incrivelmente divertido”, afirmou o GM da franquia, Steve Koonin. “E há uma boa chance de que Trae Young seja o nosso titular mais velho, com 26 anos”, projetou.

O movimento de renovação do Hawks acontece após a saída de Dejounte Murray. O armador, que chegou para formar uma talentosa dupla com o ex-Oklahoma, não funcionou com o restante do elenco e foi trocado para o New Orleans Pelicans. Após o negócio, o jogador titular da posição admitiu que não houve entrosamento com antigo companheiro.

“Eu adoro Dejounte, mas, dentro de quadra, acredito que a parceria simplesmente não funcionou. Não somos nem a primeira, nem a última dupla a não dar certo nessa liga. Dava para sentir, sabe? Isso também é parte do esporte, no fim das contas. Os times são rápidos em mudarem a rota e pensarem nos próximos passos. Assim, ele acabou negociado”, lamentou o craque, em entrevista ao podcast de Paul George.

A fala do GM do Hawks em relação a Trae Young ainda representa um indicativo de trocas com Clint Capela e De’Andre Hunter. Para a próxima temporada, os dois completam 30 e 27 anos, respectivamente. Como Young é projetado como o mais jovem titular para o próximo ano, os dois citados podem ser negociados ainda antes do início de 2024/25.

Enquanto caminha para sua sexta temporada na NBA, Young tem médias de 25.5 pontos, 9.5 assistências e 3.6 rebotes. Ao todo, ele já recebeu três convocações para o All-Star Game da NBA, enquanto já liderou a sua equipe a três idas aos playoffs.

Em relação aos jovens que estarão no time a partir da próxima temporada, Young não tem boas expectativas. O armador confessou que não havia otimismo para a última classe de Draft. Na primeira posição, o Hawks selecionou o pivô Zacharie Risacher. O armador, no entanto, o vê apenas como um bom reserva.

“Não quero desrespeitar nenhum dos novos jogadores, mas quase todos os veem como potenciais coadjuvantes. É claro que alguns deles podem surpreender, mas essa é uma impressão entre os atletas. Você lembra de primeiros selecionados recentes, como, por exemplo, Victor Wembanyama e Anthony Edwards. Não havia ninguém assim nesse ano”, avaliou o armador.

