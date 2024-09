Mark Cuban pede desculpas a Jalen Brunson por episódio ruim

A offseason da NBA de 2022 ficaram marcadas pelas negociações intensas de Mark Cuban e Jalen Brunson. Na época, o armador chegava ao fim de seu contrato com o Dallas Mavericks e desejava a permanência na franquia texana. O empresário, no entanto, teria economizado na oferta de renovação com o astro. No fim, ele assinou com o New York Knicks.

Em participação no podcast The Roommates Show, Jalen Brunson relembrou o episódio com Mark Cuban. Segundo ele, o comportamento do empresário na negociação não foi dos melhores. Isso porque, o proprietário do Mavericks chegou a afirmar que o pai do craque influenciou na negociação. Na gravação, o armador contou que ficou chateado com as afirmações.

“A única coisa que eu não gostei de toda a situação foi quando Mark disse: “quando os pais se envolvem, as coisas ficam complicadas. Essa foi a única coisa que me fez pensar: ‘caramba, isso foi uma pequena alfinetada'”, contou.

Presente no podcast, Cuban se justificou. De acordo com ele, a menção ao pai de Brunson não foi uma alfinetada as negociações com o Knicks. Ainda assim, ele pediu desculpas pela frustração em não seguir com o hoje astro do Knicks.

“Peço desculpas. Se isso te fez sentir de uma certa forma, não foi a intenção. Mas foi difícil lidar com isso. Foi uma negociação única em muitos aspectos diferentes. Definitivamente, não há ressentimentos, mas sempre foi interessante quando seu pai e eu nos cruzávamos. Era como, ele me encarava e eu o encarava. Então, nós sorríamos e seguíamos em frente. Mas tudo termina bem quando acaba bem”, afirmou Cuban.

Por fim, Cuban explicou de onde veio sua frustração com a negociação. Segundo ele, a crença interna era de que Brunson assinaria com tranquilidade com o Dallas Mavericks. Contudo, quando o acordo com o Knicks se tornou público, ele não aceitou e resolver fazer as revelações para a mídia norte-americana.

“Esperávamos ter uma vantagem por estar em casa. Ele esteve aqui por quatro anos, então, esperávamos a oportunidade de liderar as negociações. E, então, quando parecia que você iria para o Knicks, foi como, realmente, o único momento que parecia funcionar a proposta de um contrato máximo”, completou.

Influência do pai

O episódio em que Cuban mencionou o pai de Brunson aconteceu após o fim das negociações com o jogador. Em entrevista, o empresário relembrou que o pai do astro foi contratado para o staff executivo da franquia de Nova Iorque. De acordo com o proprietário do Mavs, ele também foi um grande fator contrário da negociação antecipada que os lados tiveram, antes do começo do ano.

“Sabendo os números que sei hoje, com certeza teria pago”, afirmou Cuban na época. “Mas acho que ainda assim ele não teria voltado. Vocês entendem o que estou dizendo?” ironizou.

Queria ter ficado

Brunson, por sua vez, revelou na época que gostaria de ter continuado como jogador do Mavericks. Na época, ele estava em seu melhor momento como jogador, após boa campanha nos playoffs de 2022. No entanto, proposta de US$55 milhões por quatro anos não foi aceita pela franquia.

“Eu falo sério quando digo que gostaria de ter ficado no Mavericks naquele momento. Foi o time que me selecionou no Draft e eu gostava do papel que tinha lá. Na época, eu não achava que sairia de Dallas tão cedo. Mas as coisas não se concretizaram para uma renovação”, explicou.

