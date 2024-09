Shaquille O’Neal prevê início de temporada difícil para o Lakers

O Los Angeles Lakers está prestes a ver os resultados de uma offseason bem tortuosa. A franquia, para começar, teve uma movimentação quase nula na agência livre. Trocou de treinador, então vai ter o início de um novo trabalho em quadra. E lida com as (sempre) altíssimas expectativas do torcedor. O que esperar de tudo isso? Para a lenda Shaquille O’Neal, o Lakers precisa estar pronto para um início de temporada complicado.

“Eu acho que a equipe vai ter um começo de temporada bem difícil. Afinal, quando se fala de um técnico, tudo gira em torno de respeito. Você entra em quadra e joga duro quando respeita o seu treinador. E, ao mesmo tempo, o efeito contrário também pode acontecer. Não sei qual vai ser o nível de respeito dos atletas quando JJ falar pela primeira vez”, alertou o ídolo, em entrevista a Pat McAfee.

O’Neal fala sobre a questão com conhecimento de causa. Para começar, ele sempre foi uma referência nos times pelos quais passou. Trabalhou com técnicos de vários perfis diferentes durante a carreira. Teve relações boas e ruins, ótimos e péssimos dias. Por isso, diz que ter um treinador novato e experiente no comando faz uma diferença significativa em todos os sentidos.

“Tive a sorte de ser treinado por Pat Riley e Phil Jackson. Eu os respeitava porque eles sabiam do que falavam quando se tratava de basquete. Diziam para fazer uma jogada perdendo por um ponto no fim da partida e todos tinham certeza de que iria funcionar. Com os outros treinadores com quem trabalhei, a princípio, sempre ficava uma dúvida no ar”, explicou o ex-pivô.

Não compare

JJ Redick é um estreante como técnico profissional, mas é uma das grandes esperanças para temporada do Lakers. O torcedor se empolgou com o conhecimento de basquete que mostrou como analista nos últimos anos. Dentro da organização, por exemplo, há quem o compare com o lendário Pat Riley. O’Neal acredita que esse tipo de paralelo é uma heresia absoluta.

“Nem comece com essas comparações. Nem comece. Em primeiro lugar, JJ é uma ótima pessoa. Mas Pat simplesmente era ‘o cara’. Então, imagine se JJ gritar com algum atleta durante o treino. Acho que daria ruim, pois jogadores não gostam de gritaria para cima deles. Isso não funciona. Pat não precisava disso porque exalava um outro nível de autoridade”, argumentou o veterano.

Muita gente aposta que a transição de Redick para a carreira do treinador será facilitada por sua experiência como atleta. O’Neal, no entanto, não acredita nisso. “JJ vai ter que aprender a cultura da liga sob uma nova perspectiva. Ter que entender, em síntese, o que os jogadores gostam e não gostam do ponto de vista do técnico. Gritar não vai te levar, por exemplo, a lugar nenhum”, avisou.

Gestor

Redick possui um longo aprendizado pela frente, pois a realidade de um comentarista e podcaster é diferente de um técnico. Bem diferente. O caso dos angelinos, em particular, apresenta o desafio de trabalhar com astros como LeBron James e Anthony Davis. A gestão diária é tão importante quanto o que acontece em quadra. Shaquille O’Neal aponta Phil Jackson, por exemplo, como alguém que o ex-jogador deveria estudar na primeira temporada com o Lakers.

“Phil era um mestre da gestão. Fazia uma reunião com cada atleta antes da temporada, mas queria saber mesmo sobre o estado mental das pessoas. Ele indicava livros para nós a depender da situação em que estávamos. Aprendia, sobretudo, o que funcionava com cada jogador. Ele sabia que, se você conseguir conquistar o seu comandado, ele encara guerras com você”, concluiu o integrante do Hall da Fama.

