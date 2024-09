Cedi Osman teria recusado Lakers e assina contrato na Grécia

A agência livre de um dos times mais badalados da NBA, por enquanto, segue como uma sucessão de falhas. Dessa vez, foi Cedi Osman quem teria decidido rejeitar um contrato do Los Angeles Lakers. Segundo Nikola Miloradovic, do site EuroHoops, o ala turco recusou uma proposta dos angelinos para assinar com o Panathinaikos. O clube grego, aliás, é o atual campeão da Euroliga.

“Cedi, realmente, recebeu interesse da franquia de Los Angeles. Foi oferecido um vínculo não garantido, a princípio, para os treinos de pré-temporada. Mas, pela falta de garantia em estar no elenco para o início da campanha, ele resolveu recusar esse convite. Voltar à Europa, por fim, era a sua melhor opção”, contou o jornalista. O atleta de 29 anos vai ficar uma temporada com os gregos.

Osman era agente livre do San Antonio Spurs, mas os texanos não tiveram interesse na renovação. Miloradovic apurou que o pontuador esteve em negociações avançadas para reforçar o Real Madrid há poucos dias. No entanto, por algum motivo, os detalhes finais travaram o acordo. O Panathinaikos, com isso, avançou na concorrência rapidamente para fechar o negócio.

Mas vale citar que há jornalistas que contestam a versão do repórter europeu. Devemos tratar, portanto, como um suposto interesse. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, os angelinos não fizeram proposta para o jogador. A ligação entre as partes acontece porque LeBron James atuou com o ala no Cavaliers e já fez vários elogios ao ex-colega.

Ficar na NBA

O Lakers, aparentemente, não era o único possível contrato que Cedi Osman tinha em aberto na NBA. O ala, na verdade, revelou que tinha conversas com mais franquias da liga nos últimos meses. Mas todas tinham um ponto em comum: a ausência de garantia. Ou seja, ele precisaria disputar a vaga no elenco durante a pré-temporada. Um gigante europeu, enquanto isso, dava-lhe ótimas condições.

“A minha agência livre foi um longo processo. Estava conversando com algumas equipes nos EUA, mas, no fim das contas, preciso seguir em frente. Não posso ficar esperando. E, com isso, o Panathinaikos virou uma escolha fácil para mim. Já os conheço há anos, para começar. E, além disso, esse é um time com sete Euroligas. É o atual campeão grego e continental”, exaltou o veterano.

No Panathinaikos, Osman ainda vai reencontrar um dos seus mentores na carreira. É o condecorado turco Ergin Ataman quem comanda a equipe. “Ergin está entre os meus técnicos desde as categorias de base. E, obviamente, já joguei contra o Panathinaikos várias vezes quando mais jovem. Havia outros interessados, mas realmente não foi difícil escolher”, reforçou.

Bicampeonato

Osman agora faz parte de um dos elencos mais estrelados do basquete europeu. Vários ex-jogadores da NBA vão estar entre os seus companheiros de time. Omer Yurtseven, Kostas Antetokounmpo, Jerian Grant, Juancho Hernangomez e Kendrick Nunn já estão lá, por exemplo. Isso sem contar jogadores conhecidos como Mathias Lessort e Kostas Sloukas. A expectativa, então, é nada menos do que a defesa do título continental.

“Nós temos um grande time, antes de tudo. O grupo fez um grande trabalho na última temporada, mas acho que vai ser ainda mais difícil agora. Vários dos nossos adversários fizeram várias contratações importantes. Mas somos a equipe a ser batida. Eu não tenho dúvidas de que vamos ser bicampeões. Afinal, é para isso que estou aqui”, cravou o ex-jogador do Spurs.

