Lakers rejeita troca por Austin Reaves

O Los Angeles Lakers não planeja envolver o ala-armador Austin Reaves em troca. Não hoje ou nem tão cedo. Mas as equipes adversárias seguem entrando em contato com a direção do Lakers para saber da disponibilidade do atleta. De acordo com Brian Whindhorst, da ESPN, o time californiano rejeitou todas as ofertas até aqui.

“Eu soube recentemente que JJ Redick possui grandes planos para Austin Reaves”, afirmou Windhorst no podcast Hoop Collective. “Não só isso, mas quando os times entram em contato com o Lakers, todo mundo recebe um forte ‘não'”.

Após duas temporadas alternando entre o time titular e banco de reservas, Austin Reaves foi convocado para a seleção dos EUA na Copa do Mundo de basquete em 2023. Então, ele foi um dos poucos pontos positivos daquela equipe. Na volta ao Lakers, o jogador fez a melhor campanha pessoal.

Foram 15.9 pontos, 5.5 assistências, 4.3 rebotes, além de um aproveitamento de 36.7% do perímetro em 82 jogos. Aliás, ele foi o único jogador da equipe a atuar em todas as partidas.

Redick, ainda como analista, falou que Reaves é um jogador muito subestimado. Agora, os dois vão trabalhar juntos.

Enquanto isso, seu papel no Lakers vem crescendo. De acordo com o novo treinador da equipe, Reaves terá ainda mais responsabilidades.

“Ele é excelente. Não posso esperar o momento de treinar Austin Reaves. Uma das razões por isso é pelo seu espírito competitivo. Ele é muito forte mentalmente, enquanto é bastante competitivo toda noite”, disse Redick.

Mas um dos motivos pelo qual o jogador vem sendo procurado é seu salário. Apenas para ter uma ideia, Austin Reaves possui contrato até 2025/26, com opção para mais uma temporada. No entanto, o valor é realmente atrativo. Em 2024/25, por exemplo, o jogador vai receber US$12.9 milhões.

Enquanto isso, Aaron Reilly, agente de Reaves, elogiou a contratação de JJ Redick para o cargo de treinador. De acordo com Reilly, Redick possui a “fórmula” para fazer o jogador tornar-se o terceiro astro da equipe.

Para a próxima temporada, o Lakers não fez grandes contratações. Aliás, o time só acertou com um reforço recentemente, o armador Jordan Goodwin, que passou recentemente por Memphis Grizzlies e Phoenix Suns.

O Lakers tentou algumas negociações durante a offseason, mas Reaves jamais fez parte de nenhuma delas.

“Eu sei que Redick acredita muito em Austin Reaves, então acho que ele vai tentar usar o jogador em posição para ter sucesso, o que não faria sentido algum o Lakers envolver o jogador em troca”, concluiu Windhorst.

