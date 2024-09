Em livro, Scottie Pippen detona Jordan e enaltece LeBron

Scottie Pippen voltou a criticar Michael Jordan e enaltecer LeBron James. Em seu livro, o ídolo do Chicago Bulls afirmou que o ex-companheiro “estragou o basquete” com seu estilo de jogo individualista. O astro do Lakers, por outro lado, seria o “maior jogador que esse jogo já viu”, segundo o membro do Hall da Fama.

“Eu posso ir tão longe a ponte de dizer que Jordan estragou o basquete”, escreveu Pippen no livro. “Na década de 80, nos playgrounds, todos movimentavam a bola, passavam para ajudar o time. Isso parou nos anos 90. As crianças queria ser como o Mike. Bem, ele não queria passar, não queria pegar rebotes e nem defender o melhor jogador. Ele queria que tudo fosse para ele”, continuou.

Diante do perfil de Jordan, Scottie Pippen defende LeBron como GOAT da NBA. Segundo ele, afinal, o craque do Lakers é a materialização do verdadeiro basquete. “É por isso que eu sempre acreditei que LeBron era o maior jogador que esse jogo já viu. Ele faz tudo e incropora o que o esporte realmente significa”, completou.

Aliás, decepção de Pippen com Jordan surgiu após o documentário The Last Dance. Segundo o ex-Bulls, a produção da ESPN focou os holofotes somente em seu companheiro. Desse modo, traçou um cenário irreal, onde a lenda da NBA era colocada em um pedestal, enquanto seus colegas de equipe eram objetos secundários.

“A mensagem não era diferente de quando ele se referia a nós como seu ‘elenco de apoio’. De uma temporada para outra, recebíamos pouco ou nenhum crédito sempre que vencíamos, mas a maior parte da crítica quando perdíamos. Então, Michael poderia acertar seis de 24 arremessos, cometer cinco erros e ainda era o ‘Jordan sem erros'”, reclamou Pippen.

Por fim, irritação de Pippen com o documentário, aliás, não foi reforçada somente por ele. Segundo David Kaplan, da ESPN Radio, o ex-ala estaria irritado com a forma como foi retratado no documentário.

“Scottie sente que, até os últimos minutos em que retratavam a sexta partida das finais de 1998, contra o Utah Jazz, os episódios só trouxeram críticas e bateram em sua imagem”, revelou o radialista, sem citar quem seriam suas fontes.

Esses comentários surgem após o ex-atleta Horace Grant criticar a produção e Jordan por terem acusado-o de “vazar” informações de vestiário para um repórter.

