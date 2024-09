Michael Jordan teria se aposentado se Bulls trocasse Scottie Pippen

Michael Jordan quase não retornou à NBA após sua aposentadoria em 1993 e a decisão esteve diretamente ligada a Scottie Pippen. Isso porque a franquia cogitava uma troca do companheiro naquela temporada. Uma das duplas mais icônicas da história da liga, os dois atualmente não se falam mais desde que o documentário The Last Dance, contando a história da dinastia Chicago Bulls, foi lançado.

Jordan se aposentou do basquete em 1993 após confirmar o terceiro título seguido do Bulls. O astro alegou ter perdido o desejo de jogar basquete na época. No entanto, o assassinato de seu pai, três meses antes, também serviu de motivação para deixar as quadras. Mesmo sem o ídolo, a franquia venceu 55 partidas na campanha de 1993/94, mas não passou pelo New York Knicks na segunda rodada dos playoffs.

Entretanto, a temporada 1994/95 foi de mais dificuldades. Após uma campanha de apenas 31 vitórias em 62 jogos, Jordan anunciou que estava voltando ao basquete.

Logo depois da queda para os Knicks nos playoffs de 1994, Chicago Bulls e Seattle SuperSonics chegaram a negociar uma possível troca. Isso envolveria o ala tricampeão e o ala-pivô Shawn Kemp. Esse, aliás, também se tornaria um astro nos anos seguintes. Aliás, ambos disputariam a primeira final da NBA do Bulls após o retorno de Jordan, em 1996.

O rumor não se concretizou, mas deixou o futuro do jogador em dúvida na franquia. Novos boatos chegaram a indicar que Pippen queria deixar Chicago de qualquer forma. Então, uma nova possível troca surgiu em fevereiro de 1995, quando o Los Angeles Clippers teve um forte interesse no jogador.

Mas novamente o acordo não se concretizou. Aliás, o armador Ron Harper, que foi companheiro das duas estrelas no Bulls, teria aconselhado Pippen a não forçar uma troca para o Clippers.

“Eu teria jogado com Shawn Kemp, ele é outro grande jogador. Mas acho que seria muito difícil me sentir confortável com alguém novamente como me senti com Scottie”, afirmou em um evento do canal ESPN em 2008.

História de sucesso

Jordan e Pippen não venceram em 1995, com uma nova derrota na segunda rodada para o Orlando Magic de Shaquille O’Neal e Penny Hardaway. Mas depois disso, a franquia emplacou uma sequência final de três títulos entre 1996 e 1998. Por fim, Jordan se aposentou pela segunda vez, só voltando no começo dos anos 2000. Agora, como jogador do Washington Wizards, antes de encerrar a carreira pela terceira e última vez.

Pippen, por outro lado, seguiu na NBA. Ele foi trocado em 1999 para o Houston Rockets, e no ano seguinte, assinou com o Portland Trail Blazers. Antes de encerrar a carreira, teve um último ano no Chicago Bulls em 2003/04.

