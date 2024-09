Chicago Bulls: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O Jumper Brasil dá sequência à série de projeções dos time da NBA com o elenco do Chicago Bulls e os salários dos jogadores. A equipe vem de mais uma temporada frustrante onde o núcleo construído nos últimos anos continuou sem dar bons resultados. Dessa forma, a franquia mudou sua postura. Isso porque negociou um dos seus principais astros, DeMar DeRozan, mas não conseguiu uma troca por Zach LaVine.

Portanto, há uma clara intenção de renovação no elenco do Chicago Bulls que deve impactar nos salários futuros da equipe. Sobretudo, com a intenção de “se livrar” dos seus principais astros. No entanto, com o mercado pouco interessado em LaVine e Nikola Vucevic, ambos permanecem para 2024/25.

Por outro lado, o Bulls negociou Alex Caruso por Josh Giddey. Desse modo, o australiano chega com o objetivo de liderar a renovação do elenco. Jovem, ele deve ganhar, progressivamente, espaço e importância no time. Essa foi a principal negociação da franquia para a próxima campanha.

Além disso, o técnico Billy Donovan terá o retorno de Lonzo Ball. O armador retornará às quadra após mais de dois anos se recuperando de graves lesões. Entretanto, deve ter minutos reduzidos e será testado ao longo da campanha. Enquanto isso, Giddey e Coby White devem liderar a armação da equipe.

Outro reforço importante para a rotação do Bulls é Chris Duarte. O ala chegou do Sacramento Kings e deve ser nome constante nas partidas. Em contrapartida, ele vem da sua pior temporada da carreira com média inferior a quatro pontos por jogo.

Por fim, Chicago tem um nome promissor vindo do Draft. Na 11ª posição, a franquia selecionou o ala-pivô Matas Buzelis, de 19 anos. O atleta já teve boas aparições na Summer League e deve ser muito utilizado em seu ano se estreia.

Chicago Bulls: elenco e salários

Posição Jogador Altura Idade Salário* G Lonzo Ball 1,98 26 21.3 G Josh Giddey 2,03 21 8.3 G Delen Terry 2,01 22 3.5 G Coby White 1,96 24 12.0 G Jevon Carter 1,85 28 6.5 G Ayo Dosunmu 1,96 24 7.0 F Chris Duarte 1,98 27 5.8 F DJ Steward** 1,88 22 – F Zach LaVine 1,96 29 43.0 F Marcus Domask 1,98 24 1.1 F Torrey Craig 2,01 33 2.8 F Julian Phillips 2,03 20 1.8 F Onuralp Bitim 1,98 25 1.8 F Matas Buzelis 2,08 19 5.1 C Patrick Williams 2,01 23 18.0 C Adama Sanogo** 2,06 22 – C Jalen Smith 2,08 24 8.5 C Keneth Lofton Jr 2,01 22 2.0 C Nikola Vucevic 2,08 33 20.0

* US$ em milhões

** Two-way

Projeção

Titulares: Josh Giddey, Coby White, Zach LaVine, Patrick Williams e Nikola Vucevic

Rotação: Lonzo Ball, Ayo Dosunmu, Chris Duarte, Matas Buzelis, Torrey Craig e Jalen Smith

Técnico: Billy Donovan

Avaliação Jumper Brasil: tank

