ESPN projeta campanha dos times da NBA em 2024/25

A ESPN projetou a campanha dos 30 times da NBA na temporada 2024/25. Como esperado, Boston Celtics e Oklahoma City Thunder aparecem no topo das conferências Leste e Oeste, respectivamente. Vale lembrar que eles terminaram a última temporada nessas posições.

Atual campeão da NBA, Boston será o time de melhor campanha em 2024/25, segundo a emissora do Grupo Disney. A princípio, o Celtics é mesmo a equipe a ser batida na liga. Então, para seguir como favorito a um novo título, o time manteve o elenco vencedor.

De acordo com a ESPN, o New York Knicks terá a segunda melhor campanha do Leste. Seguido pelo reforçado Philadelphia 76ers. Além disso, apenas oito times da conferência teriam campanha positiva. Atlanta Hawks e Chicago Bulls, projetados para a disputa do play-in, sofreriam mais de 50 derrotas. Três times do Leste, aliás, fariam as piores campanhas da temporada: Charlotte Hornets, Detroit Pistons e Washington Wizards.

No Oeste, por sua vez, somente San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers terminariam a temporada com mais derrotas do que vitórias. Desse modo, estariam na disputa pelo topo do Draft de 2025. Ou seja, brigariam pelo privilégio de selecionar o badalado prospecto Cooper Flagg.

Já o vice-campeão Dallas Mavericks é projetado com a terceira melhor campanha do Oeste. À frente do time texano, Thunder e Minnesota Timberwolves. Além disso, a ESPN prevê o fracasso dos Los Angeles Lakers na temporada. Afinal, o time liderado por LeBron James ficou de fora até do play-in. O Golden State Warriors, por outro lado, terminaria na oitava posição. Ou seja, disputaria a repescagem.

NBA 2024/25 – Campanha dos times do Leste (projeção da ESPN)

1- Boston Celtics: 61-21

2- New York Knicks: 53-29

3- Philadelphia 76ers: 52-30

4- Cleveland Cavaliers: 50-32

5- Milwaukee Bucks: 49-33

6- Orlando Magic: 47-35

7- Indiana Pacers: 46-36

8- Miami Heat: 45-37

9- Atlanta Hawks: 31-51

10- Chicago Bulls: 30-52

11- Toronto Raptors: 26-56

12- Brooklyn Nets: 22-60

13- Charlotte Hornets: 21-61

14- Detroit Pistons: 20-62

15- Washington Wizards: 17-65

NBA 2024/25 – Campanha dos times do Oeste (projeção da ESPN)

1- Oklahoma City Thunder: 57-25

2- Minnesota Timberwolves: 54-28

3- Dallas Mavericks: 52-30

4- Denver Nuggets: 52-30

5- Phoenix Suns: 49-33

6- Sacramento Kings: 47-35

7- New Orleans Pelicans: 47-36

8- Golden State Warriors: 45-37

9- Memphis Grizzlies: 44-38

10- Houston Rockets: 44-38

11- Los Angeles Lakers: 44-38

12- Los Angeles Clippers: 43-39

13- San Antonio Spurs: 35-47

14- Utah Jazz: 26-56

15- Portland Trail Blazers: 22-60

