Jarred Vanderbilt ainda é dúvida para pré-temporada do Lakers

A pré-temporada do Los Angeles Lakers pode já começar com um desfalque importante: Jarred Vanderbilt. Mas esse não é um problema novo. O ala não entra em quadra desde fevereiro por causa de uma lesão no pé e pode (ainda) não estar recuperado. De acordo com Mike Bresnahan, da rede Spectrum, existe um silêncio dentro da organização sobre as condições físicas do especialista defensivo.

“Jarred vai ser um caso interessante porque não sei se vai estar pronto para os treinos de pré-temporada. Nem para os jogos de preparação. Ele sofreu uma lesão no pé em fevereiro e optou por não fazer uma cirurgia. Isso é o que sabemos até agora. Então, vamos ver o que acontece. Mas ninguém sabe com certeza qual é a situação agora”, revelou o setorista da equipe.

A última vez que Vanderbilt atuou foi em 1o de fevereiro, durante uma vitória sobre o Boston Celtics. Desde então, incluindo a pós-temporada, foram 38 partidas seguidas como desfalque no Lakers. Ele chegou a ser considerado disponível para o último jogo dos angelinos nos playoffs, mas não foi utilizado. Isso não serviu para amenizar as especulações em torno de sua recuperação.

“Eu não tenho lá muitos detalhes sobre a recuperação de Jarred. Por isso, o que posso dizer é que não sei se vamos vê-lo nos primeiros dias de treinamentos. Estar disponível na temporada regular já é uma história diferente. Espero que esteja pronto quando os jogos que valem começarem. A verdade, no entanto, é que não temos nada concreto”, completou o experiente jornalista.

Expectativa

Certeza é que o novo técnico do Lakers, JJ Redick, conta com Jarred Vanderbilt na pré-temporada. Afinal, tem grandes planos para o atleta de 25 anos. O ex-jogador já falou algumas vezes como vê o ala em um papel importante em sua rotação. Para começar, ele é o principal defensor da posição no elenco. A sua disposição é uma característica que o comandante quer ver contagiar o time.

“Tenho altas expectativas para Jarred, certamente. Vários times que fazem campanhas longas nos playoffs têm caras como ele. São atletas que entregam alta energia, defesa de elite. Eles mudam o ritmo de um jogo, mas não precisam fazer isso com pontuação ou a bola nas mãos. Isso é realmente único e, mais do que isso, valioso”, elogiou o treinador de primeira viagem.

Redick, no entanto, também reconheceu que não tinha informações sobre a reabilitação do novo comandado. Ou seja, é uma expectativa que não tinha prazo para se realizar. “Eu sei que Jarred está se recuperando durante as férias. Mas, quando estiver saudável, vai ser uma grande parte do que planejamos fazer em quadra. Mal posso esperar para treiná-lo”, concluiu.

Em baixa

Recuperar Vanderbilt vai ajudar em quadra, mas também é uma manobra para reabilitar o valor de mercado do jogador. Depois de jogar tão pouco na campanha passada, o ala não atrai grande interesse no mercado. Como sempre, os californianos estão abertos a uma troca por um astro. Mas, a não ser que entre em quadra e atue em alto nível, o atleta não deve ser o caminho para isso.

“Jarred, D’Angelo [Russell], Gabe [Vincent] e Rui [Hachimura] têm valor, na melhor das hipóteses, neutro ao redor da liga. Há quem esteja interessado em um ou outro, mas não em vários ou todos. Por isso, uma negociação ainda não ocorreu. Para piorar, não existe flexibilidade porque o elenco está cheio de atletas sob contrato”, explicou o repórter Jovan Buha, do site The Athletic.

