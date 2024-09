Lakers prestará homenagem em camisa ao ídolo Jerry West

O Los Angeles Lakers anunciou que prestará uma homenagem em sua camisa a Jerry West. Durante todos os jogos da temporada 2024/25, o uniforme terá uma faixa no ombro esquerdo com o número 44, usado pelo lendário jogador em sua carreira. O ídolo da franquia morreu aos 86 anos, em junho, vítima de causas naturais.

Primeira escolha do Draft de 1960, West atuou apenas pelo Lakers. Durante 14 temporadas, ele disputou 932 jogos. Suas médias foram de 27 pontos, 6,7 assistências e 5,8 rebotes. O armador ficou marcado por ser o atleta que estampa o logo da NBA. Da mesma forma, ficou conhecido como “Mr. Clutch”. Afinal, ele era decisivo nos momentos finais das partidas.

Como jogador, West foi All-Star 14 vezes e campeão pelo Lakers em 1972. Além disso, é o único atleta da história a ser eleito MVP das finais, mesmo sem conquistar o título. Foi em 1969, quando o time angelino perdeu a decisão para o Boston Celtics. Pela seleção dos Estados Unidos, ele foi campeão olímpico em Roma 1960.

Com o status de lenda da NBA, Jerry West teve a camisa 44 aposentada pelo Lakers. Dois anos após sua aposentadoria das quadras, ele assumiu o cargo de técnico da franquia. Mas, sua carreira como treinador foi curta. Isso porque comandou o Lakers por apenas três anos. O melhor resultado foi em 1976/77, sua temporada de estreia, quando a equipe perdeu as finais do Oeste para o Portland Trail Blazers, que mais tarde conquistaria o título da liga.

Entre 1979 e 1982, West trabalhou como scout do Lakers. Posteriormente, se tornou o gerente-geral da franquia. Ele ajudou o Lakers a montar uma dinastia na década de 80. No período conhecido como Showtime, a equipe conquistou cinco títulos da NBA (1980, 1982, 1985, 1987 e 1988). Com Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar dando show em quadra, e West articulando as estratégias fora dela.

West foi GM do Lakers até 2000. No período, ele foi eleito o melhor executivo da liga em 1995. O “Logo” foi responsável por três movimentações marcantes: a troca por Kobe Bryant, a contratação de Shaquille O’Neal (então agente livre) e a chegada do técnico Phil Jackson. Portanto, West montou o Lakers tricampeão da NBA entre 2000 e 2002.

Por fim, ele deixou os angelinos e aceitou o desafio de assumir como GM do Memphis Grizzlies. Na época, então, West explicou a mudança. Afinal, ele acabara de deixar uma franquia multicampeã para trabalhar em outra totalmente diferente. O Grizzlies chegou à NBA em 1995 e vinha colecionando fracassos em seus primeiros anos.

