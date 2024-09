LaVar Ball: “Não quero que Lonzo e LaMelo joguem pelo Lakers”

A família Ball sempre está envolvida em declarações polêmicas do pai, LaVar, em relação aos filhos Lonzo e LaMelo na NBA. A última delas foi uma crítica direta ao Los Angeles Lakers, onde viu o armador, que está no Chicago Bulls, começar a sua carreira. E também indicou que o patriarca da polêmica família quer ver seus filhos juntos no rival, o Los Angeles Clippers.

Em recente entrevista, LaVar revelou o desejo de ver os filhos jogando juntos em um grande mercado como Los Angeles.

“Eu adoraria vê-los jogando juntos na NBA, não escondo isso. Não falo só de LaMelo e Lonzo, mas também de LiAngelo. E seria legal que fosse em Los Angeles. Eles seriam um dos trios mais talentosos da liga, e adoraria ver isso lá novamente”, afirmou.

Mas Ball não escondeu que não gosta nem um pouco da ideia de a reunião dos filhos acontecer no Lakers. A passagem de Lonzo pela franquia, entre 2017/18 e 2018/19, começou com grande expectativa e foi promissora, mas acabou muito mais rápido do que todos imaginavam na época. O cenário ideal para o controverso personagem seria o Clippers. Ele elogiou muito o atual dono da franquia, Steve Ballmer.

“O que o Lakers fez com Lonzo não me agrada até hoje. Então, o time não são uma opção para que isso aconteça. Por outro lado, Steve Ballmer é o meu cara. Gosto dele e de seu estilo, sempre próximo dos jogadores. Tenho dito a ele em nossos encontros: meu sobrenome é ‘Ball’ e o dele é ‘Ballmer’. É, acima de tudo, um sinal de que devemos trabalhar juntos”, explicou.

Mas como isso aconteceria? Para LaVar Ball, basta que o Clippers ofereça um pacote certo ao Charlotte Hornets por LaMelo, enquanto Lonzo não assinaria novamente com o Chicago Bulls.

“Ele é um dos caras mais inteligentes da NBA, além de ter tudo como um ótimo personagem. Então, vamos fazer acontecer. O Clippers trocar por Melo em algum momento. Além disso, bastaria que Lonzo dissesse que não vai assinar com Chicago novamente. Não tem motivo para não acontecer. Traga LiAngelo, e você terá um dos melhores trios da NBA”, disparou.

Apesar do desejo do pai, não existem rumores que liguem os jogadores à franquia da Califórnia.

LaMelo Ball está pressionado para ficar saudável na campanha de 2024/25. Afinal, só atuou em 58 partidas por Charlotte nos últimos dois anos. No entanto, não tem nenhum rumor envolvendo o jogador no momento.

Enquanto isso, Lonzo Ball até pode ser trocado em algum momento da próxima temporada. O armador está voltando depois de dois anos e meio sem jogar pelo Bulls, devido a uma lesão misteriosa no joelho. Ele até já teve alguns boatos o ligando ao Clippers em outros momentos da carreira, mas não é o caso no momento. As equipes querem ver se ele realmente pode voltar a jogar na NBA após o período longe das quadras.

Por fim, LiAngelo Ball jamais atuou na liga. Os problemas de comportamento afetaram as chances de um prospecto que já não tinha as mesmas expectativas que os irmãos. É improvável que ele receba um contrato na liga.

