Christian Wood deve perder início da temporada do Lakers

O ala-pivô Christian Wood já é um desfalque confirmado do Los Angeles Lakers para o começo da próxima temporada. O time anunciou que o veterano foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo nessa segunda-feira. A tendência, com isso, é que ele fique afastado pelo período de preparação inteiro e os jogos iniciais da campanha. A equipe prevê a reavaliação do atleta em oito semanas.

O problema físico preocupa porque trata-se de uma reincidência insistente. O veterano está fora de ação desde fevereiro por causa de incômodos na região. Ele realizou uma artroscopia em março e, por isso, foi ausência para os angelinos no resto do torneio. A recuperação correu como esperado na offseason, pois já se dizia preparado para o retorno ao time. Até voltar a sentir dores nos últimos dias.

Wood confirmou a reincidência da lesão em seu joelho por meio das redes sociais. No entanto, não deixou transparecer abalo. “Estava me sentindo como antes. Estava em minha melhor forma física… Mas sei que isso vai ser só um pequeno retrocesso para uma grande volta por cima. Para os meus fãs, então, peço uma coisa: não parem de acreditar em mim”, postou.

O Lakers vai estrear na temporada regular no dia 22 de outubro, contra o Minnesota Timberwolves. Ou seja, dentro de seis semanas. Salvo uma recuperação em tempo recorde, por isso, a expectativa é que o reserva desfalque a equipe dos cinco a oito jogos iniciais da campanha.

Indesejado?

É verdade que a presença de Christian Wood no Lakers na próxima temporada não era um desejo, por assim dizer. Ele foi um dos atletas, afinal, que exerceram cláusulas de extensão para seguirem na franquia. O jogador de 28 anos garantiu US$3 milhões em salários com essa decisão. E anunciou a ativação dessa opção, aliás, antes mesmo do fim da campanha passada.

Se essa resolução coubesse à equipe, provavelmente, o destino teria sido outro. O ala-pivô teve uma participação menor do que o esperado na rotação do demitido treinador Darvin Ham. Além disso, nesse instante, os californianos têm problemas para trazerem agentes livres por já terem o número máximo de contratos garantidos. Jovan Buha especula que, se necessário, Wood ainda possa ser dispensado.

“Ouvi dizer que Christian e Cam [Reddish], por enquanto, são os dois favoritos a terem contratos ‘despachados’. Mas isso pode mudar. É possível que um time tenha interesse real em Jaxson Hayes, por exemplo. A diferença entre ele e Christian pode não ser tão grande assim, a ponto de evitar a saída. No entanto, a tendência é que manter Jaxson seja prioridade em relação a ambos”, noticiou o jornalista do site The Athletic.

Satisfeito

Jogar no Lakers foi uma realização pessoal para Wood, pois nasceu na Califórnia. Era um torcedor do time, mais do que isso, quando criança. Então, a partir do instante da lesão, nunca houve dúvidas nos bastidores de que ele decidiria ficar em Los Angeles em 2025. O atleta disputou 50 partidas pelos angelinos, registrando médias de 6,9 pontos e 5,1 rebotes.

“Eu adorei o meu primeiro ano atuando pela equipe da minha cidade natal. Gostaria de não ter lesões na maior parte da temporada, mas foi um sonho que virou realidade para mim. E, por isso, garanto que vou estar totalmente recuperado e saudável na próxima campanha”, disse o veterano, em maio.

