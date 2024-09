Shaq detona Rudy Gobert e Ben Simmons: “Vagabundo”

A lendário Shaquille O’Neal não poupou críticas os jogadores Rudy Gobert e Ben Simmons. Em entrevista à revista Complex, Shaq foi questionado sobre quais seriam os piores atletas da NBA de todos os tempos. Sem pensar duas vezes, ele apontou o pivô do Minnesota Timberwolves. Posteriormente, fez uma menção dura ao armador do Brooklyn Nets.

“Rudy Gobert [é o pior jogador]. Mas Ben Simmons é outro vagabundo. Se você assinar um contrato de US$250 milhões, me mostre que merece”, disparou Shaq.

Portanto, para Shaq, a resposta se dá pelos contratos milionários dos dois jogadores na NBA. Gobert assinou um acordo de US$205 milhões por cinco temporadas. Simmons, por sua vez, conseguiu um contrato de US$177 milhões por cinco anos. O ídolo do Los Angeles Lakers, no entanto, argumenta que eles nunca mereceram tais valores.

Publicidade

“Há uma razão pela qual eu ando estranho. É porque não consigo pensar e lembrar que joguei por [somente] US$ 120 milhões. Existem caras como eles que ferram o sistema e estão ganhando todo esse dinheiro e não conseguem jogar. Eu não respeito caras assim”, continuou.

Ainda segundo Shaquille O’Neal, os acordos de Ben Simmons e Rudy Gobert são injustos com o restante da sociedade. Isso porque, para o atual comentarista, existem profissões que contribuem muito mais, mas não contam com o mesmo reconhecimento.

Publicidade

“Sempre que faço esses comentários, as pessoas acham que estou com inveja. No entanto, esses são os fatos. Você tem professores, bombeiros, médicos e outros que têm empregos de verdade e não ganham quase nada”, completou.

Leia mais sobre Shaquille O’Neal!

O comentário de O’Neal, entretanto, é uma surpresa na NBA. Principalmente em relação a Gobert. Afinal, o pivô francês é um dos nomes mais bem-sucedidos da posição nos últimos anos. Desde que chegou à NBA, ele acumula quatro prêmios de Melhor Defensor do Ano, três seleções ao All-Star Game, além de sete times ideais de defesa.

Publicidade

Além disso, Gobert vem de uma boa temporada com o Minnesota Timberwolves. Em 2023/24, ele registrou médias de 14 pontos e 12.9 rebotes, sendo a segunda melhor marca da liga. Desse modo, foi um dos pilares para a equipe que alcançou as finais da Conferência Oeste.

Portanto, sem entender as críticas, Gobert esbravejou contra Shaq nas redes sociais. Segundo ele, não é justo que o ex-Los Angeles Lakers dispare comentários sobre as “finanças e conquistas de outro homem”. Por fim, ele argumentou que O’Neal estaria o criticando para se manter relevante.

Publicidade

“É triste ver alguém que conquistou tanto como você, tanto no esporte como nos negócios, ainda ser incomodado pelas finanças e conquistas de outro homem. Entendo a parte do entretenimento. No entanto, ao contrário de outras pessoas, você não precisa disso para se manter relevante”, escreveu Gobert.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA