Troca entre Knicks e Timberwolves ainda não está aprovada pela NBA. Entenda

Os fãs da NBA tomaram um susto na noite de sexta-feira, quando New York Knicks e Minnesota Timberwolves acertaram uma troca. Enquanto o Knicks recebeu Karl-Anthony Towns, o Timberwolves ficou com Julius Randle e Donte DiVincenzo. Mas por razões de regras salariais, a negociação ainda não recebeu aprovação da liga.

Isso porque o Knicks está acima do primeiro apron e só pode receber salários iguais aos que enviar. Por exemplo, Towns vai receber US$49.2 milhões. Se somar Randle e DiVincenzo, o valor atinge US$41.4 milhões. Ou seja, só por isso, já não teria aprovação e precisa enviar mais cerca de US$8.0 milhões em contratos. Já o Timberwolves, superou o segundo apron.

Então, entrou um terceiro time: o Charlotte Hornets. O que ninguém sabe ainda é o que o Hornets faz na troca entre Knicks e Timberwolves e se vai servir apenas para receber contratos específicos da NBA. Seria algo como um sign and trade. Ou seja, algum jogador de New York assinar e, na sequência, iria para Charlotte. Mas ainda pode incluir escolhas de Draft.

Hoje, o Knicks possui três jogadores que estão sem contrato, mas que se encaixam ali: DaQuan Jeffries, Duane Washington e Charlie Brown Jr. Além disso, é provável que Keita Bates-Diop (vai receber US$2.6 milhões) faça parte da troca.

Jeffries, Washington e Brown só se encaixam na possibilidade de sign and trade pois terminaram a última temporada na equipe de Nova York. Eles assinariam por, pelo menos, três anos, mas apenas o primeiro teria garantias.

Em suma, o que tudo isso quer dizer?

Como o Knicks recebeu um jogador que recebe maior salário, é necessário igualar o valor com outros contratos. A troca com o Timberwolves não deverá ser vetada, mas ainda precisa de ajustes.

Tem a possibilidade de o Knicks enviar o armador Miles McBride, que vai receber US$4.7 milhões em 2024/25. O time só não pode negociar jogadores que estenderam contratos recentemente, além de Cameron Payne, que chegou como agente livre. Payne pode sair, mas apenas depois do dia 13 de outubro, enquanto Precious Achiuwa, outro que poderia entrar no negócio, só após o dia 28 do mesmo mês.

Algo que poderia acontecer, entretanto, seria o Timberwolves enviar alguns contratos ao Hornets separadamente. Mas como está muito acima do segundo apron (US$188.9 milhões), teria de mandar jogadores importantes, o que não deverá acontecer. Hoje, contando ainda com o contrato de Towns, Minnesota teria de pagar US$205.5 milhões em salários.

