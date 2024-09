Comissário da NBA rasga elogios a Jalen Brunson no Knicks

O astro Jalen Brunson conseguiu se tornar o grande nome do New York Knicks na NBA. No início de sua carreira, afinal, ele passou quatro temporadas no Dallas Mavericks sob a sombra de Luka Doncic. Poucos, até então, diriam que ele seria mais do que um coadjuvante. Desde que trocou de time, entretanto, ele se provou como um grande armador e se tornou a superestrela da franquia.

A relação de Jalen Brunson com o Knicks, inclusive, ganhou até um admirador: o comissário da NBA, Adam Silver. Em coletiva recente, o dirigente da liga expressou sua opinião sobre como a franquia evoluiu desde a chegada do armador e como ele se tornou um exemplo para os demais jogadores.

“Meus parabéns ao Knicks e a Jalen por criarem o ambiente no qual ele queria estar. Se ele continuar jogando neste nível, certamente ganhará uma enorme quantidade de dinheiro, o que é maravilhoso. Mas acho que o que ele fez com seu contrato é consistente com a forma como ele lidera em quadra. Acho que ele deixou claro para seus companheiros que se importa com eles também e que, para competir por títulos, precisa de grandes jogadores”, analisou Silver.

Publicidade

O contrato de Brunson citado pelo comissário se tornou algo inédito na história da NBA. Durante a offseason, o armador acertou uma renovação por US$156.5 milhões pelos próximos quatro anos. Ou seja, US$113 milhões a menos que poderia. Um acordo inimaginável para grandes craques.

Com o contrato, no entanto, Brunson conseguiu elevar ainda mais o nível do Knicks. Isso porque, com a flexibilidade o time acertou com Mikal Bridges e renovou com OG Anunoby. Portanto, colocando a equipe como séria candidata na Conferência Leste.

Publicidade

Leia mais sobre o New York Knicks!

O Knicks, por sua vez, também reconheceu a importância de Brunson no momento da equipe. Afinal, a franquia anunciou o armador como o 36º sexto capitão de sua história e o primeiro em seis anos. O último a exercer a função havia sido o ala-pivô Lance Thomas, que deixou a equipe em 2019 e está fora da NBA desde então.

Os movimentos, graças principalmente a Brunson, mudaram o ambiente em Nova York. Durante anos, a cidade passou por momentos angustiantes com a franquia do Madison Square Garden. Porém, agora, a situação é diferente e o ânimo tomou conta da cidade. Algo comprovada por Silver, inclusive, que mora na cidade e vê a alegria em todos os locais.

Publicidade

“Como um nova-iorquino de longa data, é fantástico de ver. Claro, como comissário da liga, eu apoio todos os times igualmente. Porém, recebo um número desproporcional de comentários pró-Knicks, já que moro na cidade de Nova York. Além disso, caminhando pelas ruas você pode perceber o quanto os fãs estão entusiasmados nesta cidade”, completou.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA