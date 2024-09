Executivo detona contrato de OG Anunoby com Knicks: “Pior da NBA”

Não há dúvida de que OG Anunoby foi vital para o salto do New York Knicks como um postulante ao título da NBA desde 2023/24. Mas o novo vínculo de US$212 milhões por cinco anos do ala gera discussões ao redor da liga atualmente. Afinal, mesmo sendo tão importante para o sucesso da franquia, o salário não é muito alto pensando em suas contribuições?

Um dos que não gosta muito do atual contrato do camisa 8 é o analista da ESPN Amin Elhassan. Com experiência como executivo na NBA, tendo trabalhado no Phoenix Suns, ele criticou a decisão sobre Anunoby, sobretudo por conta das lesões que o jogador tem sofrido nas últimas temporadas.

“Espero que as pessoas não me entendam mal. Mas, para mim, esse é um dos piores contratos da liga. Para que fique claro, não estou dizendo que OG Anunoby é ruim ou que não é fundamental para o sucesso do Knicks na NBA. Mas acho que é difícil garantir cada centavo desses US$212 milhões sem nenhuma proteção com um jogador que tem sofrido com tantas contusões. Você tem que se proteger em algum lugar. Vimos que ele perdeu muitos jogos em 2023/24”, disparou.

O ala disputou 32 jogos pela equipe desde que chegou em uma troca pelo Toronto Raptors. O aproveitamento do Knicks nesses jogos é impressionante, afinal, venceu 26 partidas com ele, com apenas seis derrotas. Porém, o ala também perdeu 27 jogos no processo. Uma série de lesões musculares o tirou da reta final da série contra o Indiana Pacers nos playoffs. Após sua lesão, a equipe, que liderava a série por 2 a 0, sofreu a virada, caindo em sete jogos.

O analista afirmou que o especialista defensivo até merece o valor que recebeu, mas em um cenário de menos lesões.

“Em um mundo perfeito, sem lesões, com o impacto que ele teve na equipe de forma imediata, ele realmente está levando cada centavo desse contrato. Mas essa quantidade de ausências com certeza é um problema. Então, nesse cenário, acho que New York poderia ter se protegido mais”, concluiu Elhassan.

O novo contrato já entra em vigor na campanha de 2024/25, quando Anunoby receberá US$36.6 milhões. O valor é completamente garantido até a campanha de 2027/28, quando ele estará ganhando US$45.4 milhões. Por fim, existe uma opção no último ano do vínculo, que pertence ao jogador, no valor de US$48.3 milhões.

É óbvio que o impacto em quadra foi fundamental para a extensão, mas muitos outros requisitos entraram na negociação entre a franquia e o atleta. O Knicks abriu mão de Immanuel Quickley e RJ Barrett para poder contar com o ala. Além disso, New York não tinha espaço salarial para buscar um agente livre que substituísse Anunoby.

Por fim, equipes como o Philadelphia 76ers estiveram de olho na possibilidade de assinar com o jogador, caso as negociações com o Knicks não fossem para frente. Contra a parede, New York abriu os cofres para entregar uma extensão cara e necessária para o camisa 8, que seguirá por lá nos próximos anos.

