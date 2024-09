Veja o salário médio de um jogador da NBA na próxima temporada

Afinal, você sabe qual é o salário médio de um jogador para a próxima temporada da NBA? O Jumper Brasil veio mostrar a você. Em meio a um momento crescente nas finanças da liga, com os acordos de mídia e os rumores de uma expansão, os ganhos médios dos jogadores têm aumentado a cada campanha. E isso não foi alterado para 2024/25 em relação a 2023/24.

A conta aqui é longa, mas simples. Pegando todos os contratos assinados, do maior ao menor, tiramos a média de salário que se ganha atualmente na liga. Os dados são do portal financeiro Spotrac. O resultado final marcou que a média salarial da liga atualmente é de US$11,9 milhões, a mesma marca que o portal Basketball Reference, especializado em estatísticas, chegou.

Os resultados atestam a diferença entre os jogadores mais bem pagos, que estão chegando a mais de US$50 milhões ganhos e, em breve, devem receber US$ 60 milhões anuais. Nessa campanha, cinco nomes superam a marca dos US$50 milhões anuais: Stephen Curry, Joel Embiid, Nikola Jokic, Kevin Durant e Bradley Beal.

Além disso, outros 22 atletas entram na temporada 2024/25 recebendo mais de US$40 milhões. Eles são: Devin Booker, Jaylen Brown, Karl-Anthony Towns, Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Butler, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Rudy Gobert, Anthony Davis, Luka Doncic, Trae Young, Zach LaVine, Fred VanVleet, Anthony Edwards, Lauri Markkanen, Pascal Siakam, Tyrese Haliburton, Kyrie Irving, Domantas Sabonis e Ben Simmons.

Portanto, 27 jogadores com mais de US$40 milhões em ganhos. Se considerarmos os US$30 milhões anuais, estamos falando de 49 atletas.

Atualmente, 140 jogadores ganham um valor maior do que os US$ 1,9 milhões médios anuais. A NBA, em geral, tem 437 atletas com contratos garantidos neste momento. Ou seja, 32% estão acima da linha média, enquanto 68% estão abaixo.

São 52 jogadores ganhando nessa zona média de valor, entre US$10 e US$15 milhões. Uma marca maior, por exemplo, do que os atletas que estão recebendo mais de US$ 30milhões, como vimos acima.

Por fim, 34 atletas receberão menos do que US$2 milhões na temporada que vem. Isso inclui o brasileiro Gui Santos, que está chegando ao seu segundo ano na liga. A menor marca salarial é dividida entre oito nomes (desconsiderando aqui os acordos Two-Way).

Eles são: Bronny James, Adem Bona, Antonio Reeves, Cam Christie, Jaylen Wells, Oso Ighodaro, Pelle Larsson e Tyler Smith. Todos são calouros da segunda rodada do Draft.

O salário médio de um jogador da NBA cresceu em relação à temporada 2023/24. Afinal, esse valor era de US$9,7 milhões no último ano. E a tendência é de que, com os super contratos máximos valendo cada vez mais, o valor seja puxado ainda mais para cima nos próximos anos.

Stephen Curry será o primeiro jogador a receber um salário anual de US$60 milhões em 2026/27. Já existem projeções que apontam Luka Doncic como favorito a se tornar o primeiro atleta a receber US$100 milhões anuais na próxima década. Então, o valor médio deve se manter em farto crescimento.

