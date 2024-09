Os 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos (2024) – Parte 3

Afinal, quem são os principais jovens talentos em atividade na liga? Essa é a parte 3 da nossa resposta: a lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos de idade.

O Jumper Brasil, como já virou tradição, traz a quinta edição da nossa votação anual sobre os “garotos” da liga. Nós convidamos a nossa equipe, os parceiros do site e um grupo de analistas brasileiros para darem as suas opiniões. A intenção é formar, com isso, um prisma de diferentes visões sobre a NBA da atualidade.

A votação

A consulta, para começar, incluiu 24 votantes instruídos a responderem uma mesma pergunta. Quem são os 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos de idade da NBA, baseado no desempenho atual? Então, pedimos que enviassem uma lista simples e ranqueada de 25 nomes. Nós não permitimos empates em qualquer posição.

A pontuação segue a lógica de ordem inversa em relação ao ranqueamento. Ou seja, o 25o colocado ganha um ponto e assim de forma sucessiva. O primeiro lugar, por fim, soma 25 pontos. Dessa forma, em caso de consenso absoluto, um atleta pode atingir máximo de 600 pontos.

Em caso de empate, nós adotamos dois critérios para o desempate. A maior colocação em um ou mais rankings individuais, em primeiro lugar, dá vantagem ao jogador. Em seguida, a preferência fica com o atleta de maior idade.

Os votantes

Vinte e quatro votantes, como citado anteriormente, foram consultados pelo Jumper Brasil para o ranking desse ano. Temos integrantes da nossa equipe de redação, os produtores de conteúdo parceiros, colaboradores esporádicos do site e, além disso, analistas convidados. Confira quem são os nossos eleitores de 2024:

Regras de elegibilidade

Traçamos, além do que já foi explicado, mais algumas regras de elegibilidade para os jogadores da lista. São pontos, aliás, que são constantes desde a primeira edição da nossa lista.

Para ser elegível, antes de tudo, um atleta precisa ter até 24 anos e 365 dias de idade em 1o de setembro;

A instrução é que os votantes, a princípio, analisem a produção atual do atleta e não o seu potencial;

Os calouros da próxima temporada, assim como atletas que ainda não jogaram na NBA, não são elegíveis. Trata-se, afinal, de uma lista que apura momento.

E, por fim, a lista…

Se você não viu ainda as partes anteriores do ranking, pode conferir aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa é a parte 3 da lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos do Jumper Brasil – edição 2024:

15. LaMelo Ball (armador, Charlotte Hornets)

Idade: 23 anos

Pontuação: 316 pontos

Ranking 2023: 9o lugar

Médias da última temporada: 23,9 pontos, 5,1 rebotes e 8,0 assistências em 32,3 minutos (22 jogos)

Melhores posições: Vinicius Donato (7), Guilherme Campos (8)

Ball, certamente, é um dos passadores mais talentosos da NBA atual. Mais do que isso, é um ditador de ritmo natural por causa da variedade dos seus passes. Pega rebotes e sai em velocidade, adora conexões de longa distância e distribui a bola com o drible “ativo”. Tem um dom raro, sobretudo, para acertar passes em espaços curtos. Não por acaso, na última temporada, o Hornets era um time (muito) mais rápido em sua presença.

O problema, no entanto, está exatamente nessa última palavra: presença. O armador só disputou 58 jogos nas duas campanhas mais recentes somadas. E Charlotte desmoronou nessas campanhas, pois tem um jogo baseado quase totalmente no jovem. Afinal, como substituir o segundo atleta que mais usou posses em pick-and-roll na última campanha? Assim, ele também não consegue mais subir em nosso ranking.

Ball, apesar das críticas, tem um impacto em potencial enorme em quadra. Certamente, pode ser a diferença entre um Hornets sofrível e – no mínimo – divertido. A questão, no entanto, é simples: só causa impacto quem consegue jogar.

14. Franz Wagner (ala, Orlando Magic)

Idade: 23 anos

Pontuação: 329 pontos

Ranking 2023: 15o lugar

Médias da última temporada: 19,7 pontos, 5,3 rebotes e 3,7 assistências em 32,5 minutos

Melhores posições: Gustavo Lima, Vitor Buratini (7)

O torcedor do Magic sabe que Wagner fez mais uma ótima temporada. E, por isso, não estranhou quando a franquia ofereceu uma extensão máxima de contrato ao jogador. Mas, para a maioria dos fãs da liga, a sua última campanha deixou a imagem do jogo final dos playoffs. O time de Orlando acabou eliminado na primeira rodada do Leste depois de uma atuação de uma cesta em 15 arremessos do ala.

O arremesso parece ser o problema mais latente de Wagner hoje. E a última temporada, em particular, mostrou isso. O jovem acertou só 39,4% dos seus arremessos de quadra quando estava com um defensor a quatro pés ou mais de distância. Ou seja, o que a liga define como “livre”. Para três pontos, a situação foi ainda pior: foram só 29,3% de conversões em suas 310 tentativas.

O Magic não é um time de ótimo espaçamento e, assim, a melhora de Wagner pode ser crucial para a evolução coletiva. E, mais do que isso, arremessar com mais consistência é o que pode transformá-lo em um astro na NBA.

13. Cade Cunningham (ala-armador, Detroit Pistons)

Idade: 22 anos

Pontuação: 345 pontos

Ranking 2023: 12o lugar

Médias da última temporada: 22,7 pontos, 4,3 rebotes e 7,5 assistências em 33,5 minutos

Melhores posições: Daniel Ávila (6), Mateus Carvalho (7)

Às vezes, é difícil quantificar a importância da qualidade individual e do funcionamento coletivo para o sucesso de um jogador. Ter altíssimo volume pode ser pouco produtivo para um atleta, por mais talentoso que seja, quando o entorno não ajuda. Veja o caso de Cunningham, por exemplo. Ele possui volume insano, comparado aos principais criadores da liga, mas os resultados são anêmicos em um time como o Pistons.

O ala-armador foi o quinto atleta que mais teve drives por partida na última temporada. No entanto, converteu menos de 47% dos arremessos que gerou a partir desses lances. Foi o terceiro jogador, além disso, que mais teve posses como “condutor” em pick-and-rolls. Mas, entre os 25 líderes do quesito, foi o quinto com menor média de pontos produzidos por posses e maior taxa de desperdícios de bola.

É possível, sim, que Cunningham simplesmente não seja bom o bastante para ter esse volume na NBA. Afinal, poucos jogadores são. No entanto, não deixa de ser curioso imaginar e projetar o que poderia produzir em uma equipe melhor.

12. Evan Mobley (ala-pivô, Cleveland Cavaliers)

Idade: 23 anos

Pontuação: 345 pontos

Ranking 2023: 10o lugar

Médias da última temporada: 15,7 pontos, 9,4 rebotes e 3,2 assistências em 30,6 minutos

Melhores posições: Gustavo Freitas, Victor Linjardi (6)

A defesa, a princípio, sempre foi o chamariz do jogo de Mobley. Isso não mudou na NBA, pois é o lado da quadra onde faz mais estragos. Ele foi o nono atleta, por exemplo, com maior média de arremessos contestados por partida na temporada passada (17,8). Mas o mais importante é que, enquanto marcados pelo ala-pivô do Cavaliers, os adversários tiveram aproveitamento quase 4% abaixo do normal.

Então, há algum tempo, a questão que define o seu potencial é: ele pode ser decisivo no ataque também? Nos playoffs, com o Cavaliers abatido por lesões, o jovem deu um sinal positivo nesse sentido. Foi um dos dez atletas a terem mínimo de três posses por partida como rollers em pick-and-rolls. Produziu 1,19 pontos por posse, ou seja, uma marca maior do que os astros como Nikola Jokic e Bam Adebayo.

O Cavaliers ainda tenta desenvolver Mobley como um jogador ofensivo mais “espaçado”, para formar dupla com Jarrett Allen. Os resultados até agora não são de todo ruins, mas parece que o seu melhor aproveitamento é atuando mesmo como um pivô.

11. Jalen Williams (ala-armador, Oklahoma City Thunder)

Idade: 23 anos

Pontuação: 356 pontos

Ranking 2023: 21o lugar

Médias da última temporada: 19,1 pontos, 4,0 rebotes e 4,5 assistências em 31,3 minutos

Melhores posições: Gabriel Martins, Luis Araujo (7)

Um dos arquétipos mais cobiçados na NBA atual são os alas two-way. Afinal, como disse antes, a liga gira em torno de atletas com poucas lacunas em seu jogo. Alguém que crie no ataque, mas também seja versátil defensivamente. Um jogador que espace a quadra e, ao mesmo tempo, que saiba usar esse espaçamento. Para mim, é cada vez mais duro entender como o Thunder pegou um atleta como Williams na 12a posição do draft.

“Jalen pode arremessar de longa distância e espaçar a quadra, assim como atuar sem a bola nas mãos. É um criador ofensivo em três níveis porque também é um infiltrador e ataca o aro. Enquanto isso, do outro lado da quadra, ele está em todas as partes. Nós temos sorte, pois quantos jogadores da liga fazem tudo isso ao mesmo tempo? É uma lista bem curta”, garantiu o técnico Mark Daigneault.

A amplitude do jogo de Williams, como resultado, se revela em algumas estatísticas bem específica. Ele esteve no TOP 30, por exemplo, de win shares na temporada passada. Só quatro atletas dessa lista estão nesse grupo – e todos os outros acima da posição.

