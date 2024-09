Os 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos (2024) – Parte 2

Afinal, quem são os principais jovens talentos em atividade na liga? Essa é a parte 2 da nossa resposta: a lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos de idade.

O Jumper Brasil, como já virou tradição, traz a quinta edição da nossa votação anual sobre os “garotos” da liga. Nós convidamos a nossa equipe, os parceiros do site e um grupo de analistas brasileiros para darem as suas opiniões. A intenção é formar, com isso, um prisma de diferentes visões sobre a NBA da atualidade.

A votação

A consulta, para começar, incluiu 24 votantes instruídos a responderem uma mesma pergunta. Quem são os 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos de idade da NBA, baseado no desempenho atual? Então, pedimos que enviassem uma lista simples e ranqueada de 25 nomes. Nós não permitimos empates em qualquer posição.

A pontuação segue a lógica de ordem inversa em relação ao ranqueamento. Ou seja, o 25o colocado ganha um ponto e assim de forma sucessiva. O primeiro lugar, por fim, soma 25 pontos. Dessa forma, em caso de consenso absoluto, um atleta pode atingir máximo de 600 pontos.

Em caso de empate, nós adotamos dois critérios para o desempate. A maior colocação em um ou mais rankings individuais, em primeiro lugar, dá vantagem ao jogador. Em seguida, a preferência fica com o atleta de maior idade.

Os votantes

Vinte e quatro votantes, como citado anteriormente, foram consultados pelo Jumper Brasil para o ranking desse ano. Temos integrantes da nossa equipe de redação, os produtores de conteúdo parceiros, colaboradores esporádicos do site e, além disso, analistas convidados. Confira quem são os nossos eleitores de 2024:

Regras de elegibilidade

Traçamos, além do que já foi explicado, mais algumas regras de elegibilidade para os jogadores da lista. São pontos, aliás, que são constantes desde a primeira edição da nossa lista.

Para ser elegível, antes de tudo, um atleta precisa ter até 24 anos e 365 dias de idade em 1o de setembro;

A instrução é que os votantes, a princípio, analisem a produção atual do atleta e não o seu potencial;

Os calouros da próxima temporada, assim como atletas que ainda não jogaram na NBA, não são elegíveis. Trata-se, afinal, de uma lista que apura momento.

E, por fim, a lista…

Se você não viu ainda a primeira parte do ranking, pode conferir aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa é a parte 2 da lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos do Jumper Brasil – edição 2024:

20. Jalen Johnson (ala-pivô, Atlanta Hawks)

Idade: 22 anos

Pontuação: 103 pontos

Ranking 2023: não ranqueado

Médias da última temporada: 16,0 pontos, 8,7 rebotes e 3,6 assistências em 33,7 minutos

Melhores posições: Guilherme Campos, Leonardo Paglioni (16)

Houve um tempo em que ser um especialista era o caminho mais fácil para entrar e se manter na NBA. No entanto, isso mudou em tempos recentes. Não é mais sobre o que você faz muito bem, mas sobre ter poucos pontos que não faça bem. Ou seja, não ser “explorável” de forma fácil. Johnson é um produto desses tempos, como um ala alto, versátil e dinâmico que faz de tudo um pouco para o Hawks.

O ala-pivô foi um dos cinco jogadores com 8,5 rebotes por jogo enquanto distribuiu 2,0 assistências por turnover na temporada passada. Além disso, ele teve o segundo maior impacto positivo sobre o ritmo de jogo da equipe – só abaixo, óbvio, de Trae Young. E, ao mesmo tempo, foi o único atleta de Atlanta que marcou armadores, alas e pivôs por mínimo de 10% do tempo em que atuou.

Versatilidade e dinamismo, em síntese, definem o jogo de Johnson. O Hawks corre muito e o ala-pivô consegue impor velocidade ao jogo com e sem a posse da bola. É uma das (poucas) boas notícias que a franquia vê em quadra nos últimos tempos.

19. Coby White (armador, Chicago Bulls)

Idade: 24 anos

Pontuação: 109 pontos

Ranking 2023: não ranqueado

Médias da última temporada: 19,1 pontos, 4,5 rebotes e 5,1 assistências em 36,5 minutos

Melhores posições: Mateus Carvalho (15), Gabriel Martins (17)

White foi o protagonista de uma das melhores histórias da temporada passada. Afinal, passou de um jogador que o Bulls tentava trocar a qualquer custo para um destaque surpreendente na última campanha. Explicar o seu aumento de produção, a princípio, não é difícil. Em relação ao ano anterior, ele teve um aumento substancial em uso de posses (de 17,0 para 22,4) e drives por minuto (de 0,247 para 0,379).

Mas o que passou despercebido nesse intervalo foi a melhora defensiva do armador. Ele nunca foi um grande defensor, mas move-se e ocupa espaços rápido. Não por acaso, foi um dos 30 atletas com maior média de faltas de ataque cavadas. Foi o segundo jogador da liga inteira, ademais, que mais contestou arremessos de três pontos por partida (3,5) durante a última temporada.

Às vezes, a gente analisa ataque e defesa como duas entidades separadas do jogo. Isso é um equívoco, pois uma impulsiona e prejudica a outra. White é um caso em que uma maior participação ofensiva motivou uma maior entrega defensiva.

18. Jalen Green (ala-armador, Houston Rockets)

Idade: 22 anos

Pontuação: 109 pontos

Ranking 2023: 18o lugar

Médias da última temporada: 19,6 pontos, 5,2 rebotes e 3,5 assistências em 31,7 minutos

Melhores posições: Luis Fernando (13), Felipe Ibañez (16)

A transição de fevereiro para março desse ano é uma ótima síntese da carreira de Green até agora. Para resumir, o ala-armador passou de um dos piores para o melhor mês de sua carreira. Anotou 15,8 pontos, com menos de 37% de conversão nos arremessos de quadra, no segundo mês de 2024. Na sequência, foram 15 partidas em que registrou média de 27,7 pontos enquanto acertou 49,2% de suas tentativas.

“A minha temporada, antes de tudo, foi uma montanha-russa. Tive vários altos e baixos, mas isso é parte do jogo. Sinto que descobri o jogador que sou durante essa temporada. Precisei quebrar alguns hábitos e, além disso, sei que ainda preciso quebrar mais alguns. Fred [VanVleet], em particular, me encorajou muito. Assim, acho que tenho uma base para levar para a próxima temporada”, contou o jovem pontuador.

Green já é elegível a uma extensão prévia, mas não deve receber um novo contrato do Rockets agora. A irregularidade, afinal, não passa confiança para um alto investimento. Ele ainda é bem jovem, mas o tempo de desenvolver alguma regularidade urge.

17. Tyler Herro (ala-armador, Miami Heat)

Idade: 24 anos

Pontuação: 128 pontos

Ranking 2023: 17o lugar

Médias da última temporada: 20,8 pontos, 5,3 rebotes e 4,5 assistências em 33,5 minutos

Melhores posições: Vinicius Donato (11), Lucas Piona (15)

Até pela necessidade do Heat, Herro passou a ser mais reconhecido como um pontuador nos últimos anos. E foi assim, aliás, que acabou eleito melhor reserva da liga em 2022. No entanto, poucos lembram que o seu sucesso inicial na NBA se deu como um agente criativo mais versátil. Era um jogador que pontuava, sim, mas contribuía conduzindo o ataque da equipe como um armador secundário.

Esse equilíbrio entre criar para si mesmo e para os companheiros está menos evidente hoje, mas segue em seu jogo. O jovem foi o “não armador” com mais passes trocados por partida do Heat na última temporada. E está entre os sete jogadores da campanha passada que combinaram média de 20 pontos com 39% de acerto nos arremessos de longa distância enquanto distribuiu duas assistências por erros de ataque.

Encontrar o equilíbrio entre pontuar e passar é um dos principais desafios da NBA. Em particular, quando se joga em um time que precisa que você pontue – como Herro no Heat. Mas o ala-armador não deixa que isso suprima quem é como jogador.

16. Darius Garland (armador, Cleveland Cavaliers)

Idade: 24 anos

Pontuação: 219 pontos

Ranking 2023: 8o lugar

Médias da última temporada: 18,0 pontos, 2,7 rebotes e 6,5 assistências em 33,3 minutos

Melhores posições: André Mori (8), Higor Goulart (12)

Garland teve uma queda dura em nossa lista nesse ano. Foi o maior declínio individual de qualquer atleta por causa de uma situação complexa. O seu desempenho deixou a desejar no último ano, mas teve muito a ver com uma grave contusão no maxilar que comprometeu a sua temporada. Além de dois meses afastado das quadras, ele ainda perdeu muito peso por causa das restrições alimentares.

Essa ausência, no entanto, só acelerou um processo que já podia ser visto nos últimos tempos. O astro vem atuando como criador primário cada vez menos quando está ao lado de Donovan Mitchell. Na última temporada, por exemplo, o titular já teve mais de 45% dos seus arremessos vindo de assistências. Esse índice nunca ultrapassou os 39% desde que virou uma referência do Cavaliers.

É claro que a melhor versão de Garland sempre tende a ser aquele jogador com a bola nas mãos e liberdade para criar. Mas, talvez, assim seja melhor para um atleta com o seu perfil: um ótimo chutador de longa distância com baixa eficiência no garrafão.

