Bradley Beal rejeitou troca para Heat

O Miami Heat esteve próximo de uma troca por Bradley Beal em 2023. Na época, o astro ainda estava no Washington Wizards e buscava um mercado competitivo na NBA. A equipe da Flórida, no entanto, teria recuado do negócio após entraves na negociação e o ala-armador terminou como jogador do Phoenix Suns.

Desde então, jornalistas apontam diferentes motivos para o fracasso do Heat na troca por Bradley Beal. Inicialmente, a principal informação era de que a franquia não queria pagar o salário do craque. Por outro lado, recentemente, David Aldridge, do The Athletic, informou que foi o jogador quem rejeitou uma ida para a Flórida.

“O Heat estava interessado em Beal. Ele, no entanto, disse: ‘Não. Eu quero ir para Phoenix’. O time de Miami o queria, mas ele simplesmente disse não”, informou Aldridge.

A informação do jornalista contrapõe declarações do próprio jogador. No ano passado, afinal, Beal explicou os bastidores de sua saída do Wizards. Segundo ele, na época, a prioridade era jogar por Heat ou Milwaukee Bucks. No entanto, nenhuma das equipes avançou no negócio e ele fechou com o Suns.

“Meu objetivo inicial era Miami”, revelou Beal. “Então, ligamos para eles. Pat [Riley] disse que iria conversar com Micky Arison [dono do Heat] e me avisar. Além disso, o Milwaukee Bucks mostrou interesse. Ao mesmo tempo, não sabia o que Miami estava fazendo. Era tudo muito lento. Então, chegou uma hora que eles disseram que não poderiam fechar a troca. Fiquei um pouco desapontado porque acreditava que lá era meu lugar. E, do nada, chegou o Suns”, contou Beal.

Ainda conforme o ala-armador, o Heat declarou que não conseguiria pagar seu contrato. Afinal, ele recebeu US$46,7 milhões na temporada 2023/24 pelo Phoenix Suns. Além disso, ainda tem dois anos garantidos, que, juntos, somam US$103,8 milhões. Desse modo, segundo Steve Bulpett, do portal Heavy, o dono da franquia, Micky Arison, pediu para que recuassem no negócio.

“O contrato de Beal era pesado demais, sobretudo a longo prazo. A cúpula de basquete de Miami desejava o atleta, mas não foi possível convencer o proprietário. As multas seriam altas, e Arison não quis arcar com esse alto custo. Porém, é justo dizer que essa era uma posição de quase todos os donos de times da NBA nesse caso. Se Phoenix não tivesse um novo dono ambicioso (Mat Ishbia), é provável que Beal estivesse no Wizards até hoje”, revelou o jornalista.

Por fim, segundo Zach Lowe, da ESPN, a mudança em relação a Beal foi um voto de confiança em Tyler Herro.

“Eu ouvi muito sobre o assunto desde que os boatos começaram. O Heat olhou para a situação e concluiu que Beal, sete anos mais velho, não era tão superior a Herro, principalmente para ganhar quase US$30 milhões a mais do que ele”, explicou.

