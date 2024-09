Os 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos (2024) – Parte 1

Afinal, quem são os principais jovens talentos em atividade na liga? Essa é a parte 1 da nossa resposta: a lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos de idade.

O Jumper Brasil, como já virou tradição, traz a quinta edição da nossa votação anual sobre os “garotos” da liga. Nós convidamos a nossa equipe, os parceiros do site e um grupo de analistas brasileiros para darem as suas opiniões. A intenção é formar, com isso, um prisma de diferentes visões sobre a NBA da atualidade.

A votação

A consulta, para começar, incluiu 24 votantes instruídos a responderem uma mesma pergunta. Quem são os 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos de idade da NBA, baseado no desempenho atual? Então, pedimos que enviassem uma lista simples e ranqueada de 25 nomes. Nós não permitimos empates em qualquer posição.

A pontuação segue a lógica de ordem inversa em relação ao ranqueamento. Ou seja, o 25o colocado ganha um ponto e assim de forma sucessiva. O primeiro lugar, por fim, soma 25 pontos. Dessa forma, em caso de consenso absoluto, um atleta pode atingir máximo de 600 pontos.

Em caso de empate, nós adotamos dois critérios para o desempate. A maior colocação em um ou mais rankings individuais, em primeiro lugar, dá vantagem ao jogador. Em seguida, a preferência fica com o atleta de maior idade.

Os votantes

Vinte e quatro votantes, como citado anteriormente, foram consultados pelo Jumper Brasil para o ranking desse ano. Temos integrantes da nossa equipe de redação, os produtores de conteúdo parceiros, colaboradores esporádicos do site e, além disso, analistas convidados. Confira quem são os nossos eleitores de 2024:

Regras de elegibilidade

Traçamos, além do que já foi explicado, mais algumas regras de elegibilidade para os jogadores da lista. São pontos, aliás, que são constantes desde a primeira edição da nossa lista.

Para ser elegível, antes de tudo, um atleta precisa ter até 24 anos e 365 dias de idade em 1o de setembro;

A instrução é que os votantes, a princípio, analisem a produção atual do atleta e não o seu potencial;

Os calouros da próxima temporada, assim como atletas que ainda não jogaram na NBA, não são elegíveis. Trata-se, afinal, de uma lista que apura momento.

E, por fim, a lista…

Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa é a parte 1 da lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos do Jumper Brasil – edição 2024:

25. Devin Vassell (ala, San Antonio Spurs)

Idade: 24 anos

Pontuação: 63 pontos

Ranking 2023: 25o lugar

Médias da última temporada: 19,5 pontos, 3,8 rebotes e 4,1 assistências em 33,1 minutos

Melhores posições: Daniel Ávila, Gabriel Dobrychtop (18)

Vassell, a cada ano, deixa as projeções de “3D” para trás e se revela um agente criativo no Spurs. Ou seja, nega um modelo de jogo de transpiração para ser inspiração. A sua tomada de decisão saindo de bloqueios, em primeiro lugar, está cada vez melhor. Pela terceira temporada seguida, ele registrou a maior marca da carreira de assistências (4,1), assistências potenciais (7,5) e assistências por erros (2,56).

Mas o ala é, por essência, um pontuador que cria arremessos com crescente qualidade para si mesmo. Ele esteve entre os 14 jogadores da campanha passada, por exemplo, que tentou dois arremessos por partida tanto de 10 a 14 pés, quanto de 15 a 19 pés. São os famigerados mid ranges. A sua envergadura, em particular, fica em evidência quando circunda o garrafão em busca da chance de arremessar sobre defensores.

Nos arremessos de 10 a 14 pés, ele converteu (ótimos) 54,9% de suas tentativas na última temporada. Só dois dos 14 jogadores com alto volume tiveram um índice de acerto superior: os astros Devin Booker e Shai Gilgeous-Alexander.

24. Jaden McDaniels (ala, Minnesota Timberwolves)

Idade: 23 anos

Pontuação: 76 pontos

Ranking 2023: 29o lugar

Médias da última temporada: 10,5 pontos, 3,1 rebotes e 1,4 assistências em 29,2 minutos

Melhores posições: Gabriel Dobrychtop (15), Gustavo Lima (16)

É comum querer encaixar qualquer grande defensor no perfil do “3D”. Afinal, na falta de recursos ofensivos mais rebuscados, o foco vai para aquele quesito mais impactante por si só. O problema é que, para exercer essa função, você precisa acertar os arremessos. A atuação de McDaniels na última temporada, independentemente do volume, é a prova de como essa questão faz muita diferença.

Durante a campanha regular, o jovem acertou menos de 34% das suas 3,5 tentativas de longa distância. O Timberwolves, como resultado, foi 0,4 ponto pior por 100 posses de bola do que a média do time enquanto atuava. O atleta teve a exata mesma média de tiros de três nos playoffs, mas converteu quase 43% deles. A equipe, então, passou a ser 3,1 pontos por 100 posses melhor com a sua presença em quadra.

McDaniels é um dos defensores mais impressionantes da liga por causa do espaço que cobre. É um dos melhores alas protetores de aro da NBA, certamente, hoje. Mas a sua consistência como arremessador é o que pode elevá-lo a outro nível dentro da NBA.

23. RJ Barrett (ala, Toronto Raptors)

Idade: 24 anos

Pontuação: 90 pontos

Ranking 2023: 20o lugar

Médias da última temporada: 20,2 pontos, 5,4 rebotes e 3,3 assistências em 31,7 minutos

Melhores posições: Gustavo Freitas (14), Luis Araujo (15)

Nem todas as mudanças são bem-vindas, mas algumas se revelam necessárias. Barrett não queria deixar o New York Knicks, mas a troca para o Toronto Raptors foi um “sopro de ar fresco”. Em seus 32 primeiros jogos pela nova equipe, de volta ao seu país natal, ele teve um grande desempenho. Registrou as melhores marcas da carreira em pontos (21,8), rebotes (6,4), assistências (4,1) e aproveitamento de arremessos (55,3%).

A chave para esse crescimento passa pelo ritmo do jogo. O ala tem uma combinação de condição atlética e força física talhada para operar em transição. Mas os nova-iorquinos jogavam no ritmo mais lento da liga. Toronto, por sua vez, era o 11o time mais rápido. E, não por acaso, ele foi o quarto atleta com maior média de pontos em transição (5,8) da liga depois da troca.

Quase 30% do volume ofensivo de Barrett veio em posses em transição desde que foi adquirido pelo Raptors. É difícil que um jogador queira sair de um centro como Nova Iorque, mas pode ser a mudança que vai destravar o melhor basquete do jovem.

22. Jonathan Kuminga (ala-pivô, Golden State Warriors)

Idade: 21 anos

Pontuação: 92 pontos

Ranking 2023: não ranqueado

Médias da última temporada: 16,1 pontos, 4,8 rebotes e 2,2 assistências em 26,4 minutos

Melhores posições: Vitor Buratini (15), Vinicius Donato (16)

Ter um elenco veterano na NBA é difícil atualmente, em particular, pela velocidade do jogo. O basquete é cada vez mais rápido e, às vezes, privilegia ritmo à qualidade dos arremessos. Por isso, Jonathan Kuminga se tornou muito importante para o Warriors. Ele é a injeção de aceleração sem a bola, ímpeto ofensivo e ataque em transição da equipe de San Francisco.

O ala-pivô foi o segundo jogador com a velocidade média mais alta do elenco na última temporada (6,61 km/h). Esteve entre os três mais velozes do time, aliás, nos dois lados da quadra. Ele é o atleta que dá opção para outlet passes logo depois de rebotes e pega defesas desprotegidas em velocidade. Em espaço, o jovem ataca defensores assim que recebe a bola e explora a reação de matchups mais lentos.

Kuminga tem pouco a ver com o estilo que colocou o Warriors no topo da liga na última década. No entanto, tende a ser uma peça-chave para conectar mais aquele modo de jogar ao que se pratica na NBA hoje.

21. Brandon Miller (ala, Charlotte Hornets)

Idade: 21 anos

Pontuação: 94 pontos

Ranking 2023: não ranqueado

Médias da última temporada: 17,3 pontos, 4,3 rebotes e 2,4 assistências em 32,2 minutos

Melhores posições: Lucas Piona (14), Victor Linjardi (16)

A gente ressalta, a cada ano, como os jogos da NBA e NCAA são totalmente diferentes. E, por isso, algumas análises de “fraquezas” de prospectos que realizamos se revelam preocupações um pouco exageradas. Miller tinha dois pontos ofensivos problemáticos, por exemplo, antes do draft: capacidade de finalização e criação de espaço contra marcadores. Mas, surpreendentemente, foi muito bem em ambos como calouro.

Para começar, o ala converteu 66,9% dos seus arremessos em torno do aro. Isso inclui quase 63% das tentativas na área restrita do garrafão, embora só acumule 2,3 lances livres por partida. Além disso, acertou 47,9% dos seus arremessos de média distância. Ele foi um dos 50 jogadores com mais tentativas de mid range na campanha e teve o 13o melhor índice de acerto entre todos.

É fato que pontos positivos de Miller como prospecto não ficaram tão evidentes assim. A defesa e passe não saltaram aos olhos, mas são quesitos difíceis de se destacar em um time tão frágil quanto o Hornets. Então, dá para apostar que ainda vão aparecer.

