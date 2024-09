Analista questiona Warriors por falta de astros “ajudando” Stephen Curry

O Golden State Warriors tem dois astros em seu elenco: Stephen Curry e Draymond Green. Isso já foi o bastante para brigar por títulos todos os anos, mas, aos poucos, essa época ficou para trás. Ainda mais agora, pois Klay Thompson deixou a franquia depois de mais de uma década. Como se repõe uma perda assim? Para Stephen A. Smith, o time é incapaz de fazê-lo – e, por isso, precisa ser criticado.

“Eu estou ansioso para ver como a relação entre Stephen e a franquia vai evoluir, pois tenho perguntas. Afinal, por que não conseguiram trazer Paul George? Por que o time, aliás, não consegue contratar nenhum outro astro para atuar ao lado de Stephen? Em particular, depois da saída de Kevin Durant? É isso que gostaria de entender, antes de tudo”, disparou o polêmico comentarista da ESPN.

É verdade que o caso de Paul George, a princípio, pode não ser um bom exemplo dessa incapacidade crônica. O ala já revelou que queria atuar pelo Warriors e expressou essa vontade para o Los Angeles Clippers. No entanto, os angelinos nunca tiveram interesse em repassá-lo para um rival de divisão. Smith acredita que, diante do atual cenário, o Warriors precisa ter mais urgência na busca por reforços.

“Talvez, a organização não sentisse a necessidade de trazer outro jogador desse nível. Eu posso até entender isso, pois apostavam na melhora de Klay. E Draymond é um futuro Hall da Fama, com todos os intangíveis e currículo que construiu. Mas, ainda assim, olho para esse elenco e só consigo pensar na razão pela qual não conseguem trazer ajuda para Stephen”, reforçou o analista.

Desperdício

É claro que vários astros da NBA teriam interesse em jogar ao lado de Stephen Curry no Warriors. Mas a atuação dos dirigentes é crucial para transformar uma eventual vontade individual em uma negociação concreta. Nesse “meio campo”, de fato, Golden State faz um trabalho com poucos resultados a apresentar. E, assim, Smith teme que pode estar desperdiçando anos vitais do seu maior jogador.

“Stephen ainda parece estar no auge da carreira. É o melhor arremessador do planeta ainda, capaz de entregar 25 pontos por noite. Mais do que isso, ele é um dos atletas mais adoráveis dessa liga. Os seus colegas o adoram, enquanto a franquia o venera. Toda a comunidade o respeita de forma absoluta. Então, como você não recruta ninguém de elite para jogar ao lado dele?”, questionou o comentarista.

E, aliás, isso não vale só para Curry. Green é só dois anos mais novo do que o armador e entra na reta final da carreira, assim como o colega. “Você também tem Draymond, que é um facilitador e líder vocal como poucos nesse esporte. É um gigante defensivo, acima de tudo. Não dá para explicar como não conseguem convencer alguém a assinar com essa equipe”, completou.

Confiança

A preocupação de Smith, nesse momento, parece um pouco exagerada. Curry, afinal, deu um sinal claro de que está satisfeito com a direção do Warriors na última semana. Ele fechou uma extensão prévia de US$62,6 milhões para alongar o contrato em mais um ano. Assim, vai ficar no Warriors até 2027. O astro de 36 anos, depois do acordo, mostrou bastante otimismo com o futuro competitivo da equipe.

“Tudo ainda gira em torno de vencer. É sobre dar os passos necessários para que nós tenhamos uma chance de ser campeões mais uma vez. O padrão de exigência, então, não mudou nem um pouco. A minha expectativa, certamente, não mudou. Estou aqui para conquistar mais títulos”, avisou o maior jogador da história do Warriors.

