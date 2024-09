“Adoro que as pessoas duvidem do Warriors no Oeste”, dispara Stephen Curry

Mesmo com a saída de Klay Thompson e uma campanha ruim na última temporada, Stephen Curry acredita que o Golden State Warriors pode ser competitivo na Conferência Oeste. Em entrevista à revista People, o astro falou sobre as mudanças do time para 2024/25 e revelou gostar de ser uma espécie de “azarão”.

“Eu disse isso todas as vezes em que fui perguntado. Não ter Klay aqui representa um grande desafio, mas eu adoro que as pessoas estejam duvidando de nós na Conferência Oeste. Todos estão escolhendo outros times na disputa. Então, estou ansioso para trabalhar desde o primeiro dia e construir nosso próprio sucesso sem se importar com as opiniões dos outros. É isso o que me motiva”, disparou o craque.

O ídolo também garante que a motivação e o desejo de jogar pelo Golden State não diminuíram. Curry esteve envolvido em alguns rumores durante a offseason, mas aumentou seu contrato atual com a franquia.

“Em algum momento, o basquete vai acabar para mim. Eu não posso jogar pelo resto da minha vida, ninguém pode. Mas, no fim, o entusiasmo de estar no Warriors segue intacto. Construímos algo muito bom por aqui, duradouro. Então, estou focado em manter essa janela de título aberta por algum tempo, e estou muito motivado para isso”, concluiu.

Além de perder Thompson, o Warriors também perdeu Chris Paul que assinou com o San Antonio Spurs para a próxima campanha. A equipe também não conseguiu astros em que esteve interessada durante a agência livre. Dentre eles, Paul George e Lauri Markkanen.

Ainda assim, o Warriors se reforçou com alguns bons coadjuvantes. Kyle Anderson, que estava no Minnesota Timberwolves, além de Buddy Hield e De’Anthony Melton que estavam no Philadelphia 76ers. Por fim, o arremessador Lindy Waters, veio do Oklahoma City Thunder e também será um reforço para 2024/25.

Além disso, Stephen Curry, que já tinha dois anos de contrato, aumentou seu vínculo para um terceiro ano no Warriors e deve manter as esperanças do time em ser competitivo no Oeste. Então, ele será o primeiro jogador da história da NBA a receber mais de US$60 milhões em um salário anual. Algo que vai acontecer na campanha de 2026/27.

Durante a offseason da MBA, o armador foi um dos grandes líderes da medalha de ouro dos EUA nas Olimpíadas de Paris. Sobretudo, nos últimos dois jogos quando foi vital nas vitórias duríssimas sobre Sérvia e França. A experiência com a seleção, aliás, também o motiva a dar a volta por cima com o Warriors.

“Esse momento que passei com a seleção, com tantas estrelas, isso me motivou demais. Portanto, vou canalizar toda a minha energia para nossa temporada, e estou cheio dela”, concluiu o astro.

