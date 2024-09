Jimmy Butler pode ser reforço no Warriors

Jimmy Butler, com uma situação difícil para renovar seu contrato no Miami Heat, poderia se tornar um reforço no Golden State Warriors. Mas existe interesse por parte da franquia de San Francisco e até uma suposta conversa preliminar entre as equipes já pode ter acontecido. O time de Stephen Curry não conseguiu grandes reforços na agência livre e pode estar de olho em uma troca pelo astro.

A informação é de Sam Amick, um dos principais jornalistas do portal The Athletic. Ele foi o convidado de Tim Kawakami, setorista das equipes da cidade para o mesmo veículo, como o Warriors e o San Francisco 49ers da NFL. Questionado sobre quais seriam os planos da franquia após não conseguir um grande astro no atual mercado, Amick indicou Butler como uma alternativa.

“Não há nada de concreto no momento, mas é muito claro que a franquia precisa de alguma coisa. Isso pode ser na próxima agência livre, mas o mais provável caso um jogador desse nível chegue no Warriors, é por meio de uma troca. Um dos caras que vem a mente, com certeza, é Jimmy Butler do Miami Heat”, cravou Amick.

A situação do astro em Miami é no mínimo interessante. Os lados não acordaram uma extensão de contrato durante a offseason. O Heat está incomodado com as frequentes ausências de Butler, sobretudo na temporada regular. Em 2023/24, a campanha difícil não foi precedida mais uma vez por um salto de produção nos playoffs, e o time caiu ainda na primeira rodada em cinco jogos para o futuro campeão Boston Celtics.

O camisa 22 queria um contrato máximo com a franquia da Flórida, mas esse acordo não deve chegar. Aliás, foi uma offseason de algumas cobranças por parte de Pat Riley em relação ao craque.

E é aí que o interesse do Warriors em contar com Jimmy Butler, como um eventual reforço na trade deadline da próxima temporada, entra em jogo.

“Ele será um agente livre no próximo ano. Uma extensão que muitos achavam como muito óbvia, não chegou. Então, acho que Golden State tem interesse e monitora essa situação em particular. Inclusive, eu diria que os lados podem até ter conversado sobre isso em algum momento. Se pensarmos em astros da NBA no Warriors, esse é o nome”, concluiu o jornalista.

O craque deve recusar sua opção de jogador de mais de US$52 milhões em 2024/25. Na noite do Draft, o insider Shams Charania, também do The Athletic, informou que Butler está se preparando para uma grande temporada. O objetivo, acima de tudo, é mostrar que merece um último contrato máximo na liga.

Outras várias equipes também foram especuladas como opções caso o casamento entre jogador e franquia da Flórida acabe. O Philadelphia 76ers foi um time muito ligado ao astro, porém, a chegada de Paul George deve diminuir esse ímpeto. Outra equipe também ligada a ele atualmente é o Brooklyn Nets. Mas em processo de rebuild, não se sabe o quão forte é o interesse da equipe de New York.

Grande troca ainda em pauta

O Warriors foi ligado a outros grandes nomes nesse mercado. Paul George foi um deles, mas uma sign and trade com o Los Angeles Clippers não teve sucesso. Depois, Lauri Markkanen do Utah Jazz se tornou um alvo. Mas as negociações entre as franquias não chegaram a um consenso. Butler é o nome da vez.

A equipe está em outra novela no momento: A extensão de contrato de Jonathan Kuminga. Golden State não quer ir longe com extensões, e em se comprometer a longo prazo com a atual composição do elenco. O objetivo principal é justamente maximizar a flexibilidade financeira da equipe. Assim, uma troca seria mais fácil de acontecer do que na última deadline.

