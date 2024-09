Boletim de rumores e trocas da NBA (09/09/2024)

Bem-vindo à edição de 09 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Sem Caboclo, Cavaliers acerta volta de Tristan Thompson

O Cleveland Cavaliers sondou Bruno Caboclo, mas acabou por contratar outro pivô bem mais experiente. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, a equipe chegou a um acordo com o veterano Tristan Thompson para a próxima temporada. Ele deve receber US$3,1 milhões em salários no período. O jogador é um velho conhecido do time, pois disputou dez de suas 13 temporadas na NBA em Ohio.

Reforçar o garrafão era a prioridade da franquia nessa reta final de agência livre. Ainda não existia, afinal, um reserva de ofício para Jarrett Allen no Cavs. No entanto, espera-se que ele atue muito mais como um mentor dentro do jovem grupo do que uma peça efetiva de rotação. Thompson tem quase 800 jogos disputados na liga, registrando médias de 8,7 pontos e 8,1 rebotes.

Davis Bertans recusa NBA por proposta árabe irrecusável

New York Knicks, Philadelphia 76ers e Golden State Warriors queriam a contratação de Davis Bertans. Mas, em uma reviravolta inesperada, o arremessador letão está com as malas prontas para jogar no Oriente Médio. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o atleta fechou contrato de uma temporada com o Dubai BC, dos Emirados Árabes Unidos.

O jogador de 31 anos tinha um treino agendado com o Warriors, mas, nos últimos dias, informou que não iria participar mais. O motivo já era o interesse dos árabes, com uma proposta irrecusável. Stein apurou que Bertans recebeu uma oferta financeira acima do mercado e, além disso, o vínculo possui futuras cláusula de liberação para a NBA.

Mavericks fecha renovação de contrato de Markieff Morris

O acerto demorou, mas, de fato, saiu do papel. Markieff Morris está garantido no elenco do Dallas Mavericks por mais uma temporada. Segundo Shams Charania, do portal The Athletic, as partes confirmaram as expectativas e fecharam a renovação de contrato no fim de semana. A tendência é que o ala-pivô ganhe o salário mínimo para veteranos.

O atleta de 35 anos era agente livre desde o início da offseason, mas estava tranquilo. Sempre existiu um interesse expresso do Mavericks em mantê-lo no elenco, enquanto ele priorizava ficar com os atuais campeões do Oeste. Charania apurou que Morris, no fim das contas, foi um “forte líder” do vestiário texano na última temporada.

Jornalista projeta troca de Robert Williams pelo Blazers

A seleção de Donovan Clingan pelo Portland Trail Blazers no draft, como resultado, gerou rumores sobre a permanência de Deandre Ayton. No entanto, o grande candidato a troca do elenco pode ser outro. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o pivô em que precisamos ficar de olho no Oregon é Robert Williams. O atleta de 26 anos tem grandes chances de ser negociado antes da próxima trade deadline.

“Em primeiro lugar, eu não acho que Deandre seja muito negociável no momento. Quem é negociável, na verdade, é Robert. Ele acumula problemas físicos nessas temporadas, sim, mas o seu salário está em menos de US$13 milhões. É alguém que Portland pode ter interesse em trocar em breve e, se saudável, pode fazer a diferença. Pode ser, assim, um jogador importante para um candidato ao título”, projetou o repórter.

Williams disputou só seis jogos na campanha passada, por causa de uma ruptura nos ligamentos do joelho. Em 215 partidas na carreira, o especialista defensivo anotou 7,3 pontos, 6,9 rebotes e 1,7 tocos.

Em transição

– O ala-armador Terry Taylor, para começar, vai reforçar o Sacramento Kings na pré-temporada. Ele assinou contrato não garantido com o time e, com isso, vai brigar uma vaga no elenco efetivo no período de treinos.

– E não vai ser dessa vez que o veterano Will Barton retorna à NBA. O experiente ala chegou a receber interesse do Milwaukee Bucks, mas fechou com os chineses do Guangdong Southern Tigers até o fim da próxima temporada.

– EJ Liddell, por sua vez, não ficou na agência livre por muito tempo e já acertou com uma nova equipe. O ala, dispensado pelo New Orleans Pelicans, tem um acordo para voltar ao seu estado natal e atuar pelo Chicago Bulls.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 09/09, você lembra de Shabazz Napier? Pois o ex-armador do Miami Heat assinou um vínculo de duas temporadas para defender o Bayern de Munique.

