Jamal Murray estende contrato com Nuggets e valores assustam

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Denver Nuggets estendeu o contrato do armador Jamal Murray. O atleta vai receber US$208 milhões por quatro anos.

Mais cedo, o Jumper Brasil publicou em seu boletim o avanço entre as duas partes. Embora não tivesse algo certo, as chances de Nuggets e Murray estenderem o acordo prévio eram grandes. Isso porque o jogador já tinha US$36 milhões a receber em 2024/25. Portanto, a extensão começa a valer apenas a partir de 2025/26.

No total, Jamal Murray vai receber US$244 milhões pelas próximas cinco temporadas. O que assusta, entretanto, é o fato de o armador jamais ter sido convocado para o All-Star Game e terá salário similar aos melhores da NBA.

Apenas para ter uma ideia, em média, ele vai receber cerca de US$52 milhões por ano a partir de 2025/26. No momento, é o 14° maior salário da próxima temporada. Até então, o maior salário de alguém que jamais esteve em uma edição do Jogo das Estrelas era de OG Anunoby.

Após extensão de contrato, Anunoby vai ganhar US$39.6 milhões. Ou seja, apenas o 29° da NBA. Enquanto isso, Murray receberá US$13 milhões a mais.

A negociação acontece em um momento estranho no Denver Nuggets. De acordo com o jornalista Zach Lowe, da ESPN, o técnico Michael Malone e a diretoria não estão na “mesma página”.

“Escutei algumas coisas sobre isso. Rumores. Isso envolve a equipe técnica e a direção. Ao menos, o treinador principal e os dirigentes. Michael Malone não está concordando com o que tem sido feito em Denver. Mas eu diria até que em um grau incomum para a NBA. Geralmente, esses lados estão sempre se apoiando. Então, é um caso para se observar de perto”, revelou o jornalista.

Analista já apostava em extensão prévia de Jamal Murray

Enquanto o Denver Nuggets preparava a extensão do contrato de Jamal Murray, havia a aposta que algo aconteceria em breve. O compromisso parecia bem encaminhado antes das Olimpíadas, mas, desde então, nada mais se falou. O pífio rendimento com o Canadá pode ter influenciado isso. Zach Lowe, da ESPN, apostava que o novo contrato seria fechado antes da temporada.

“Jamal é o maior ponto de interrogação da liga nesse momento. Eu ainda acho que uma extensão vai acontecer, pois não acho que Denver queira entrar na temporada sem um acordo. Além disso, por mais que tenha jogado mal nos playoffs e horroroso nos Jogos Olímpicos, qual seria o plano B do time? Franquias não costumam assumir esse risco, ainda mais com um craque como Nikola Jokic no auge”, explicou o analista, ontem.

Em quase 500 jogos pelo Nuggets, o atleta de 27 anos registra médias de 17,5 pontos e 4,5 assistências. Converte, além disso, 38% dos seus arremessos de longa distância.

