Denver Nuggets: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O Denver Nuggets, pela segunda temporada seguida, apresenta elenco aparentemente enfraquecido que equilibra salários na nova realidade financeira da NBA. Afinal, o time perdeu mais uma referência do grupo campeão em 2023 por evitar investimentos fora de realidade. A aposta, assim como na campanha anterior, é que jovens jogadores “cresçam” para suprir as lacunas abertas.

A saída expressiva dessa vez foi Kentavious Caldwell-Pope. O experiente ala foi embora para o Orlando Magic, depois de receber uma alta proposta financeira. Como esperado, bem como aconteceu com Bruce Brown no ano anterior, o Nuggets não tentou competir com as cifras. É um movimento realista, certamente. Mas, ao mesmo tempo, tende a custar temporadas em que o time poderia competir por mais campeonatos.

Os investimentos do Nuggets foram tímidos, embora um nome salte aos olhos. Russell Westbrook chegou à franquia para repor a saída de Reggie Jackson em um movimento que divide opiniões. A surpreendente adição teria sido, a princípio, um pedido do astro Nikola Jokic. Além disso, o pivô Dario Saric desembarca no elenco depois de boas atuações pelo Golden State Warriors.

Mas todos sabem que não são as contratações que vão repor os desfalques mais duros do elenco. Os substitutos de Brown e Caldwell-Pope, na verdade, são jogadores jovens que já estão no elenco, como Peyton Watson e Julian Strawther. Ambos estavam longe de estar prontos na última temporada, diante do alto nível de exigência competitiva de Denver. A torcida é que, naturalmente, retornem melhores agora.

O novato Da’Ron Holmes, que seria outro jovem importante nesse processo, se lesionou na Summer League e está fora da temporada. Ou seja, a sorte também não está muito do lado do Nuggets.

Denver Nuggets: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* G Jamal Murray 1,93 27 36.0 G Russell Westbrook 1,93 35 3.3 G Jalen Pickett 1,93 24 1,9 G Jahmir Young 1,88 23 – G Christian Braun 1,98 23 3.1 G Peyton Watson 2,03 21 2.4 G Trey Alexander** 1,93 21 – F Michael Porter Jr. 2,08 26 35.8 F Julian Strawther 2,01 22 2.5 F Spencer Jones** 2,01 23 – F Jaylin Williams 2,03 24 – F Gabe McGlothan 2,01 25 – F Aaron Gordon 2,03 28 22.8 F Da’Ron Holmes 2,06 22 3.0 F Vlatko Cancar 2,03 27 2.0 F Hunter Tyson 2,03 24 1.9 F PJ Wall** 2,03 22 – F/C Zeke Nnaji 2,06 23 8.9 C Nikola Jokic 2,11 29 51.4 C Dario Saric 2,08 30 5.1 C DeAndre Jordan 2,11 36 2.0

*US$ em milhões

** Two-way

Projeção

Logo depois de ser campeão, o Nuggets fez um movimento consciente de enxugar o seu elenco e apostar em suas escolhas de draft. A estratégia, em síntese, era criar um time mais sustentável em longo prazo. Agora, com a saída de Caldwell-Pope, o time viverá o teste se esse projeto pode dar certo mesmo. Qualquer equipe com Nikola Jokic está na briga pelo título, mas, hoje, o elenco de Denver é tão curto que assusta. As jovens apostas precisam aparecer.

Titulares: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic

Rotação: Russell Westbrook, Dario Saric, Peyton Watson, Julian Strawther, DeAndre Jordan

Técnico: Michael Malone

Avaliação Jumper Brasil: briga pelo topo

