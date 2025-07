“Ainda bem que Joel Embiid não veio”, diz técnico da França

Um ano após os Jogos Olímpicos, o técnico Vincent Collet admitiu que ficou satisfeito com a decisão de Joel Embiid não defender a França. O MVP de 2023 cogitou se naturalizar para defender a seleção nas Olimpíadas de Paris 2024. No entanto, mudou de ideia para jogar pelos EUA, o que desagradou boa parte dos franceses, mas não o ex-treinador do país..

Continua após a publicidade

“Fiquei feliz que Embiid não veio no ano passado”, admitiu o técnico ao BasketNews. “Acho que nós não precisamos disso. Eu consigo entender o motivo pelo qual as equipes fazem isso, mas, para mim, não é justo”.

Joel Embiid esteve ligado a França meses antes das Olimpíadas. Nascido em Camarões, ele queria jogar por um time que disputasse o basquete nos Jogos. Como tem o francês como língua nativa, o astro buscou a Federeção Francesa de Basquete para dar início ao processo de visto do país.

Continua após a publicidade

No entanto, como Embiid nunca viveu na França, o processo se tornou burocrático. Desse modo, o Governo Federal francês foi consultado e permitiu a ‘manobra’ para o pivô defender o país. A crença, na época, era de que o reforço do jogador do Philadelphia 76ers poderia tornar a seleção francesa candidata à medalha de ouro. Collet, porém, não acreditava nisso.

Leia mais!

“Eu realmente não podia impedir a naturalização, pois vinha de ainda mais acima. Era algo grande. Os Jogos Olímpicos seriam na França e eles achavam que ter Joel Embiid era uma garantia de sermos melhores”, disse o técnico do França. “No entanto, nós já tínhamos ótimos pivôs. Eu sabia que Victor Wembanyama viria. Já tínhamos também Gobert, Poirier e Mustafa. Então, a chegada dele mudaria tudo”.

Continua após a publicidade

Por fim, Joel Embiid optou por defender os EUA e ajudou o país a vencer a França de Collet para conquistar a medalha de ouro. Embora o resultado final, o técnico insiste que não seria diferente, caso o pivô estivesse no time europeu.

“Sem dúvida, ele é um jogador fantástico, mas do ponto de vista do espírito coletivo… Mesmo falando francês e tendo laços com a França, acho que isso não é muito bom para o nosso basquete”, finalizou o técnico.

Joel Embiid se recupera para jogar em 2025/26

Apesar de pouco atuar depois das Olimpíadas, Joel Embiid deve estar pronto para a próxima campanha da NBA. O pivô teve uma lesão no joelho que o atrapalhou por quase toda a carreira, mas que vinha sendo um grande problema nos últimos meses. Então, ele optou por fazer cirurgia apenas em abril, dois meses depois de ficar fora do resto da temporada 2024/25.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA